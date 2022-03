Markus Cramer ei jatka Venäjän maajoukkueessa.

Hiihtokuningatar Therese Johaug raivostui Venäjän presidentin Vladimir Putinin propagandashow’hun osallistuneille hiihtäjille, Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo.

Ukrainalle kuuluvan Krimin miehittämisen kahdeksanvuotispäivän juhlallisuuksissa nähtiin Venäjän suurimpia hiihtotähtiä Aleksandr Bolšunovin johdolla.

NRK kysyi uransa tähän kevääseen lopettavalta Johaugilta, pitäisikö Putinin rinnalla nähtyjen urheilijoiden pyytää anteeksi ja haluaisiko hän venäläisten urheilijoiden ottavan etäisyyttä maan Ukrainassa käymään hyökkäyssotaan ennen paluutaan kilpailuihin.

”Kyllä. Se, mitä he tekevät, ei ole oikein. On melko paksua, että he ovat mukana Putinin propagandaohjelmassa”, Johaug vastasi.

”Olin järkyttynyt, mutta samalla en kuitenkaan ollut järkyttynyt. En voi samaistua siihen. Minua ottaa päähän.”

NRK haastatteli tähtihiihtäjää lauantaina, kun tämä oli voittanut uransa 17. Norjan mestaruuden. Johaugin kerrotaan reagoineen voimakkaasti venäläisten toimintaan.

”Ennen kaikkea sodan on loputtava. Se on aivan selvää”, Johaug sanoi. Hänen mukaansa on tapahduttava paljon ennen kuin venäläiset pääsevät taas kisoihin.

Venäjän hiihtomaajoukkueen taustalla tapahtuu ainakin yksi muutos, kun venäläiset vahvistivat latujen erkanemisen saksalaisen Markus Cramerin kanssa.

Cramer valmensi Venäjän maajoukkuetta vuodesta 2015. Pestin päättymisestä kertoi norjalaislehti Verdens Gang (VG), jonka mukaan Venäjän hiihtoliiton puheenjohtaja Jelena Välbe on vahvistanut asian uutistoimisto Ria Novostille.

”En usko, että saamme häntä enää työskentelemään kanssamme, se on utopiaa. Tietysti haluaisimme yhteistyömme jatkuvan, mutta se on mahdotonta”, Välbe sanoi.

Saksalaisluotsi on tehnyt erityisen tiivistä yhteistyötä Sergei Ustjugovin kanssa.