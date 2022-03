Zlatan Ibrahimović vähättelee Kultaista palloa poliittiseksi palkinnoksi: ”Jos sanot mitä ajattelet, et voi voittaa”

Kokenut hyökkääjä kertoi näkemyksensä saksalaisen Bildin haastattelussa.

Zlatan Ibrahimović pitää Kultaista palloa poliittisena palkintona, joka on helppo jakaa Mister Nice Guylle.

Ruotsalaistähti Zlatan Ibrahimović vähättelee maailman parhaalle jalkapalloilijalle jaettavaa Kultaista palloa eli Ballon d’Oria saksalaisen sanomalehden Bildin haastattelussa.

Asia nousi ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan esiin, koska Bayern Münchenin Robert Lewandowski oli viime vuonna vahva ehdokas palkinnon saajaksi. Lopulta France Football -lehden jakama palkinto ojennettiin kuitenkin seitsemännen kerran Lionel Messille.

”Ballon d’Orin kaltaiset palkinnot ovat vain poliittisia palkintoja. He haluavat Herra Täydellisen”, Ibrahimović sivaltaa.

”Jos puhut paljon ja sanot mitä ajattelet, et voi voittaa tällaisia palkintoja. Heidän on helpompi antaa se jollekin, joka on herra Nice Guy.”

40-vuotias hyökkääjätähti on ollut 30 finalistiehdokkaan joukossa useita kertoja. Hän on sijoittunut jalkapallotoimittajien äänestyksessä parhaimmillaan neljänneksi 2013.

”Se, voitanko Ballon d’Orin vai en, ei muuta mitään. Se ei tee minusta parempaa tai huonompaa pelaajaa”, Ibrahimović sanoo.

AC Milanissa pelaava konkarihyökkääjä paljastaa Bildin haastattelussa myös sen, että siirtyminen Saksan Bundesliigaan on aikanaan houkuttanut häntä.

”Se on aina kiehtonut minua. Bayern München on upea seura. Joka kerta kun olen tavannut heitä ja nähnyt heidän areenansa, olosuhteensa ja organisaationsa, olen ollut vaikuttunut. Sillä seuralla on mahtava historia.”