HIFK:n taivas repesi – sateen­varjoksi haettu Roope Taponen on nyt elämänsä tulikokeessa

Niilo Halosen jouduttua penkin päähän HIFK:n toiveet lepäävät Roope Taposen harteilla.

HIFK:n kaikkien aikojen pudotuspelikevään yllä roikkunut musta pilvi repesi lopullisesti kaatosateeseen lauantaina, kun TPS kävi pommittamassa maalivahti Niilo Halosen vaihtoon Nordiksen kotiyleisön edessä vain 12 minuutissa. Taakse meni neljä kiekkoa.

Halonen ei ollut vakuuttanut sarjan aiemmissa otteluissa, vaikka torjuikin joukkueelleen kaksi piinkovaa jatkoaikavoittoa alkuviikosta.

23-vuotias veskari oli merkattu mies neljänteen peliin lähdettäessä, eikä juhlatunnelmaan virittäytyneen kotiyleisön harmiksi pystynyt kannattelemaan joukkuettaan tiukassa paikassa.

Neljästä maalista kaksi syntyi irtokiekoista, jotka maalivahti tarjoili TPS-hyökkääjille turhan anteliaasti. Halonen nojaili pettyneenä mailaansa, kun vieraiden pommitus ei ottanut loppuakseen.

TPS-fanit eivät tunteneet hekään armoa, vaan psyykkasivat Halosta tämän maalin lähellä yläkatsomossa. ”Niilo, Niilo” -huudot 8 000 HIFK-fanin edessä ovat kokemus, joka Halosen on pystyttävä jollain keinolla käsittelemään. Ei ihan helppoa.

Halosen tilalle vaihdettu Roope Taponen joutuu nyt äärimmäisen kovaan paikkaan.

21-vuotias Taponen on pelannut tällä kaudella lainasopimuksella Mestiksen Kiekko-Espoossa, jossa koppi on tarttunut upeasti 93 prosentin varmuudella. Ero Espoon tyhjyyttään kumisevasta Metro-areenasta kevään kiimaa eläviin Helsingin jäähalliin ja Turun Gatorade Centeriin on kuitenkin valtava.

Taponen joutuu myös aloittamaan ensimmäisen ottelunsa heti vihamielisellä vierasmaaperällä, mikäli hän on HIFK:n valinta tolppien väliin sunnuntaina. TPS-faneista tuskin kukaan on tietämätön siitä, millainen silmätikku nuori kassari nyt on.

Odotuksien myötä tulee kuitenkin myös onnistumisen mahdollisuus. Eikä Taposella nyt ainakaan mitään hävittävää ole.

Kaikesta sirkuksesta ja kriisipuheista huolimatta sarja on yhä tasan 2–2. Kaikki on auki.