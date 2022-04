Tampere

Naisten jääkiekkomaajoukkueen valmennukseen päävalmentaja Juuso Toivolan ryhmään liittyy ensi kaudeksi Saara Niemi, joka toimii myös HIFK:n päävalmentajana. HIFK pelaa naisten pääsarjassa.

HS tapasi Niemen, 36, Jääkiekkojournalistien seminaarin yhteydessä Tampereella ja kysyi tulevalta maajoukkuevalmentajalta, miten naisten jääkiekkoa kehitetään niin, että tulevaisuus on entistä parempi.

Naisten maajoukkue otti olympiapronssin, mutta ero kärkeen oli suuri. Mitä pitäisi tehdä, jotta ero kapenisi?

”Kanada oli ihan oma lukunsa olympialaisissa. Hekin olivat karanneet USA:lta pelillisesti ja fyysisesti. Suomella olisi parhaana päivänä ollut mahdollisuus kaataa USA, mutta niin ei käynyt. Emme liiku tulevaisuudessakaan samoissa pelaajamäärissä, mutta meidän pitää saada pelaajamäärää suuremmaksi, jotta kilpailu on kovempaa.”

”Uudelle olympiadille on tulossa sukupolven muutos. Moni jatkaakin, mutta nyt on hyvä aika alkaa tuoda maajoukkueeseen hyviä nuoria, taitavia pelaajia. Nuoret ovat koko ajan valmiimpia, maajoukkueen tehtävä on pitää liekkiä yllä ja auttaa kohti unelmia. Määrällä emme voita Kanadaa ja Yhdysvaltoja koskaan. Meidän pitää auttaa kärkeä kehittymään ja ottaa taktisuudella eroa kiinni.”

Tasoerojen takia naisten jääkiekon paikkaa olympialaisissa on kyseenalaistettu. Onko paikka olympialaisissa?

”Joka kerta olympialaisissa otetaan se esiin. Jätän keskustelun omaan arvoonsa. Naisten jääkiekko kuuluu olympialaisiin ja on ansainnut paikkansa siellä. Nyt oli kymmenen joukkuetta, mikä tarkoittaa sitä, että uudet tulijat eivät voi olla samalla tasolla kuin vuodesta 1998 asti käyneet. Kansainvälisesti naisten jääkiekko menee eteenpäin. Tasoeroja nähdään miesten puolellakin ja poikien MM-kisoissa.”

Siinä missä miehillä on maajoukkueunelmien lisäksi haave ammattilaisurasta, naisilta vastaava ammattilaisunelma käytännössä puuttuu. Voiko naisten jääkiekko kehittyä ilman, että mahdollisuudet pelata ammatikseen paranevat?

”Se olisi iso asia, että saataisiin Pohjois-Amerikkaan naisille oikea ammattilaissarja. Se pidentäisi huippupelaajien uria, mikä pitäisi tasoa yllä. Tärkeä on myös yliopistosarja NCAA, jossa olen itsekin pelannut ja saanut koulutuksen. Se on tällä hetkellä kovin sarja naisten jääkiekossa, liki 40 joukkuetta hyvillä resursseilla ja pelaajilla. NCAA on tavoittelemisen arvoinen paikka. Euroopastakin menee sinne paljon pelaajia täyden stipendin turvin. Ne ovat isoja summia, mitä siinä saa neljä vuotta.”

”Ammattilaissarja olisi tärkeä siihen, mitä yliopistosarjan jälkeen tapahtuu. Varsinkin kun Venäjän sarja on mitä on sodan takia. Ruotsissa moni pelaa ammatikseen. Siellä palkalla voi pystyä elämään peliuran ajan, jos kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön tukiurheilijoihin."

Naisleijonien urheilija-apurahat tulevat opetus- ja kulttuuriministeriön myöntäminä. Tekeekö Jääkiekkoliitto tarpeeksi naisten ja tyttöjen eteen?

”Jääkiekkoliitto laittaa paljon rahaa maajoukkueleirittämiseen, ja maajoukkue leireilee paljon. Tänä vuonna toukokuussa laitetaan leirit käyntiin, heinä–elokuu on leiritystä. MM-kisat elo–syyskuun vaihteessa, ja marraskuussa taas jatketaan leirejä. Päätoiminen päävalmentaja Juuso Toivola on myös tärkeä ja oikea satsaus.”

Kansainvälinen jääkiekkoliitto (IIHF) on saanut korona-aikana kritiikkiä naisten ja tyttöjen turnaussiirroista. Onko IIHF:n työ naisten jääkiekon eteen tarpeeksi määrätietoista?

”Tammikuussa olin pettynyt, kun tyttöjen kisat peruttiin eikä ollut samaa viestintää kuin alle 20-kisojen miesten kisoista. Oli ilo nähdä, että kesäkuussa myös Tyttöleijonat pääsevät pelaamaan MM-kisoissa USA:ssa samoin kuin alle 20-vuotiaat miehet. Varmasti sielläkin käydään kamppailua resursseista. On hienoa nähdä, että mediassa ja sosiaalisessa mediassa puhutaan paljon nais- ja tyttömaajoukkueiden puolesta. Siellä on löytynyt tunnetta.”

”Meille on tulijoita, koska on mahdollista pelata maksutta ja panostaa lajiin”, Niemi sanoo.

Naisten liigan arki katsottiin viime vuonna riittämättömäksi kotimaassa pelaavien olympiaehdokkaiden kannalta, ja heidän haluttiin harjoittelevan poikien kanssa. Mitä naisten liigassa pitää muuttua, jotta arjen taso riittäisi paremmin?

”Kaikki lähtee jokaisen seuran omasta arjesta ja arvoista. Miten naisten jääkiekkoa ja tyttöpolkua halutaan kehittää? Luodaanko resurssit, millainen valmennus naisilla on? Ensisijaisesti seurojen pitää lähteä vahvemmin mukaan.”

”Oma seurani HIFK on kiitollisessa asemassa. Meille on tulijoita, koska on mahdollista pelata maksutta, panostaa lajiin ja osalla pelaajistamme on esimerkiksi asunto- ja autoetu. Se on kehittänyt. Kärki harjoittelee poikien kanssa, mutta on tärkeää harjoitella myös joukkueena, koska joukkueenkin pitää kehittyä. Parhaat pelaajat puskevat keskitasoa eteenpäin, ja kokonaisuus kehittyy.”

Syyskaudella HIFK:n ja Kiekko-Espoon pelin pelipaikkaa pyöriteltiin, kun jäävuoroja siirrettiin salibandyn MM-kisojen takia. Pelasitte lopulta Pirkkolan kakkoshallissa. Miltä sarjan arvostus tuolla hetkellä tuntui?

”Sääntöjen mukaan U20-joukkueen pelille pitää varata 3,5 tuntia jäätä ja naisten liigan peleihin riittää 2,5 tuntia. Sääntökirjan kautta mentiin, mutta kyllähän se pisti miettimään, mikä menee edelle. Jaksan uskoa, että kun tehdään töitä ja yhteistyötä, arvostus kasvaa.”

Mikä on tärkein naisten jääkiekkoon liittyvä tavoite, joka tulevalle olympiadille pitää asettaa?

”Tavoite on kirkastaa olympiamitalin väriä. Menestyksen lisäksi se, että naisten liiga kehittyy ja voi paremmin sekä tyttökiekkopolkua saadaan paremmaksi. Strategiaa tehdään liitossa nyt neljäksi vuodeksi. Myös sieltä tulee painopisteitä.”