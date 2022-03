F1-toimittajien keskuudessa Bottaksen arvostus on ollut aiemmin huonoa, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Formula ykkösten maailmassa tilanteet saattavat vaihtua nopeastikin. Tämän kauden suurin yllätys on ollut Mercedeksen moottoreilla ajavien autojen vaisuus.

Samalla se on tehnyt Lewis Hamiltonista kuskin, joka saa kisoista huonompia arvosanoja kuin Alfa Romeo -tallin Valtteri Bottas.

Tähän tapaan: esimerkiksi F1-toimittajien ylläpitämä Racefans-sivusto antoi Hamiltonille Saudi-Arabian osakilpailusta arvosanaksi nelosen. Bottas sai seiskan. Vain Red Bullin Sergio Perez sai paremman arvosanan kuin Bottas eli kasin.

Näin kävi siitä huolimatta, että Bottas keskeytti ja Hamilton raapi yhden MM-pisteen. Eikä siinä kaikki: kauden avauskisassa Hamilton oli kolmas ja Bottas kuudes. Racefansin arviot: Hamiltonille seitsemän ja Bottakselle kahdeksan.

Racefans otti arviossaan huomioon koko kisaviikonlopun, mikä osittain selittää myös Perezin saaman paremman arvosanan kuin kisan voitosta kamppailleilla Max Verstappenilla ja Charles Leclercillä. Kisa- ja hiirileikkiä kisassa harrastaneet Verstappen ja Leclerc saivat myös seiskan kuten Bottas.

Perez oli aika-ajojen nopein, mutta hänellä kävi huono tuuri kilpailussa: renkaidenvaihtoon väärällä hetkellä, mikä pilasi hänen kisaansa eikä neljättä sijaa parempaan ollut mahdollisuuksia.

Muilla F1- ja urheilusivustoilla arviot ovat saman suuntaisia.

Miten tässä näin on käynyt?

Bottasta ei ole ennen tätä kautta juurikaan arvostettu F1-kuskina. Hän oli vuosia Mercedeksen kakkoskuski, ja useissa arvioissa Bottas ei yltänyt kymmenen parhaan kuskin joukkoon kausiarvioissa, vaikka hän sijoittui MM-sarjan kokonaispisteissä kahdesti toiseksi ja kahdesti kolmanneksi.

Esimerkiksi joidenkin viime kauden kausiarvioiden perusteella saattoi luulla, että vain Haas-tallin Nikita Mazepin oli huonompi kuin Bottas.

Nyt täytyy tarkentaa, että F1-toimittajien keskuudessa Bottaksen arvostus on ollut huonoa.

Ja sama on koskenut usein myös muita lajia seuraavia tai ainakin lajin olemassa olosta tietäviä: Bottas on huonompi kuin Hamilton, koska Hamilton voittaa mestaruuksia samanlaisella autolla. Vaikka oikeasti autot eivät olleet samanlaisia.

Bottas meni itsekin myöntämään kuluvan kauden alla, että Hamilton on parempi kuski, joten niin kait se sitten on.

Mutta jotain Bottaksessakin täytyy olla, kun F1-tallit arvostavat häntä. Mercedes ei olisi huvikseen tehnyt seita vuosia jatkosopimusta tai Alfa Romeo ottanut ykköskuskikseen. Bottas ei mene talleihin rahasäkkien kanssa kuten esimerkiksi kiinalainen Zhou Guanyu, joka tosin on osoittanut myös ajotaitoja kauden avauskisoissa.

Alfa Romeon ratainsinöörien johtaja Xevi Pujolar totesi Saudi-Arabian kisan yhteydessä, että Bottas on kaiken kaikkiaan tuonut myönteistä meininkiä kisaamiseen, tallin tehtaalle ja myös toiselle kuskille (Zhou).

Mutta miksi F1:stä kirjoittajien mieli on muuttunut? Vähän tylsästi voi sanoa että siksi, kun Alfa Romeolla on nyt parempi auto kuin viime kaudella. Ja toisin päin: Hamilton on nelosen arvoinen kuski, koska Mercedeksellä on ongelmia.

Näin se menee jatkossakin. Virta vie mukanaan.

Mutta mikä on Bottaksen seuraava yllätys: palkintosija? Siitähän kaikenlainen riemu nousisi.