Saksalainen jalkapalloilija Thomas Müller ei jätä kylmäksi ketään jalkapallofania.

Velmu olemus, hauskat päivitykset sosiaalisessa mediassa ja lukuisat räkämaalit maalin edustalta ovat Bayern Münchenin ja Saksan maajoukkueen kannattajille riemun aiheita, mutta useille vastustajajoukkueiden kannattajille Müller on inhokki numero yksi.

”Müllerin omien kannustaminen, omien puolesta uhrautuminen ja peliin sitoutuminen tekevät hänestä sen, jota fanit jumaloivat ja vastustajat vihaavat. Mutta vihaavat vain vastustajana: pelin ulkopuolella Thomas on jälleen se kaikkien ystävä ja kaveri Thomas Müller”, toteaa Bayern Münchenin Suomen-kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Sami Talonpoika.

Mülleristä sanotaan usein, että hänellä ei ole mitään erityisiä ominaisuuksia eikä hän ole edes erityisen nopea.

”Ei niinkään huippu-urheilijan näköinen ja silti jo vuosia huipputasolla ilman suurempia loukkaantumisia”, Talonpoika huomauttaa.

Kun katsoo palkintokaappiin, kyse ei voi olla pelkästä sattumasta: Saksan maajoukkueessa maailmanmestaruus sekä Bayern Münchenissä kaksi Mestarien liigan voittoa ja lähes ikuinen putki Saksan Bundesliigan mestaruuksia. Lisäksi Müller on jokseenkin aina avauskokoonpanossa.

Myös tilastot puhuvat puolestaan. Esimerkiksi tällä kaudella Bundesliigassa Müller on tehnyt pelaamissaan 26 ottelussa seitsemän maalia ja antanut lähes käsittämättömät 19 maalisyöttöä.

”Jos Müller ei jostain syystä ole aloittavassa kokoonpanossa ja hänet vaihdetaan kentälle kesken pelin, hän herättää omalla esimerkillään joukkueen pääsääntöisesti uuteen lentoon. Yhdellä vaihdolla vaihdetaan lähes koko kentällinen”, Talonpoika sanoo.

Mikä Mülleristä tekee tehokkaan hyökkääjän? On sanottu, ettei hän mene siihen suuntaan kuin voisi odottaa. Vastustajat ovat todenneet, että Müllerillä on melkein kuin kuudes aisti eli hän aavistaa asioita vaistonvaraisesti.

Müller itse viittaa kintaalla ajatukselle, että kyse olisi synnynnäisestä lahjasta puhumattakaan yliaistillisuudesta.

”Näitä kaikkia [ominaisuuksia] voi harjoitella. Ihmiset suurentelevat asiaa selittämällä, kuinka pelaaja, joka ei ole erityisen fyysinen, taitava tai hyvä harhauttelija, on niin tehokas”, Müller sanoi The Independent -lehden haastattelussa vuosi sitten.

Robert Lewandowski (numero 9) on Thomas Müllerin hyökkääjäpari Bayern Münchenissä.

Müller selittää yhden juoksun takana olevaa ajatusprosessia eli sitä, mitä hän näkee liikkeen aikana.

”Jalkapallossa on paljon signaalitilanteita. Esimerkiksi pallo on vasemmalla laidalla ja vasen laitahyökkääjä harhauttelee, mutta keskitykseen ei ole mahdollisuutta. Hän syöttää pallon alaspäin, ehkä poikki kentän puolustavalle keskikenttäpelaajalle tai taakseen vasemmalle puolustajalle. Jokainen vastustajan puolustaja katsoo palloa kuin zombie”, Müller arvioi.

”Jokaisen numero kuuden [puolustava keskikenttäpelaaja] ja vasemman puolustajan on tiedettävä, että tämä pallo on paras vaihtoehto maalintekoon. Tällainen tilanne pitää selvittää joukkueen kanssa [etukäteen]. Heidän on tiedettävä, että tulossa on juoksu ja että syöttö [juoksuun] on vaihtoehto.”

Müller korostaa, että asia voi vaikuttaa helpolta, mutta kyse on syötön teknisestä ajoituksesta.

”Hyvän keskityksen tärkeimpiä asioita on se, että sitä ei yritetä laittaa jonkun päähän. Se pitää laittaa tilaan, koska hyökkääjällä on joskus enemmän aikaa kuin luullaan.”

Müller sanoo, että hänen juoksunsa tyhjiin tiloihin eivät ole harvinaisia oivalluksia vaan toistojen ja kärsivällisyyden tulosta.

”Ehkä se on erikoisuuteni, että teen niin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Nämä juoksut ovat vaarallisia vastustajan puolustukselle, mutta ehkä kaikki eivät ole riittävän vahvoja tekemään niitä 50 kertaa. Voi olla, että kun sen tekee vain 49 kertaa, ei saa palloa tai häviää pallon [puolustajalle].”

Talonpoika allekirjoittaa Müllerin näkemyksen: ”Tämä väsymätön tyyli uuvuttaa vastustajan, sillä Müller pelaa itsensä aina vapaaksi ja pelattavaksi. Uurastaja Müller kantaa joukkuettaan liikkeellään, esimerkillään ja kannustuksellaan.”

Müller toteaa myös, että jalkapallo on useiden virheiden peli etenkin hyökkäyksessä.

”Joten kyse on enemmänkin loogisuudesta kuin minun synnynnäisestä lahjakkuudestani.”

Müller on kutsunut itseään saksan kielen sanalla Raumdeuter (tilan tulkki).

”Kyse on vaistosta”, Müller sanoi Bundesliigan verkkosivuilla.

Oma lukunsa on Müllerin olemus – tai Jekku-Thomas, kuten Talonpoika sanoo.

”Hyväntahtoisia pieniä jekkuja ja vitsejä liukuhihnalla. Ei skandaaleja omalla ajalla vaan hauskoja päivityksiä sosiaalisessa mediassa hevosten kanssa tanssimisesta tai pieniä kilpailuja muiden pelaajien kanssa tai heitä vastaan”, Talonpoika toteaa.

Myös kentällä Müllerin olemus on pääosin iloinen. Hän on pelaaja, jolla on ensimmäisenä kädet pystyssä, kun maali syntyy omalle joukkueelle. Sillä ei ole väliä, kuka maalin on tehnyt.

”Hänen riemunsa on aitoa ja vilpitöntä joukkueen puolesta iloitsemista.”

Jos Müllerin pelaaminen herättää monenlaisia tunteita, sama pätee hänen sivubisnekseensä. Müllerillä ja hänen vaimollaan Lisa Tredellä on hevostila, jonka yhtenä liiketoimena on hevosen sperman myynti.

Viime helmikuussa yksi hevonen loukkaantui.

”Hevosemme D’Avie liukastui koeyrityksessä valmistautuessa lisääntymiskauteen ja kaatui kyljelleen. Se sai vamman kavioonsa ja tarvitsee täydellistä lepoa muutaman kuukauden ajan”, Müller totesi tiedotteessa.

Eläinten oikeuksia puolustavan Peta-järjestön tiedottaja Jana Hoger sanoi The Independentin mukaan, että hevosen vammat olisivat olleet vältettävissä.

”On kauheaa, että itseoppineet hevosten ystävät pakottavat hoidossaan olevia eläimiä tekemään luonnottomia seksuaalisia tekoja hyötyäkseen niistä.”

Bundesliigan ottelu Freiburg–Bayern München lauantaina kello 16.30. Viaplay näyttää ottelun.