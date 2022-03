Suomi isännöi EM-koripallon alkulohkoa 2025. Kisa-areenan yleisö­kapasiteetin on oltava vähintään 10 000 katsojaa.

Koripalloliitolla on seuraavina kuukausina edessään pelipaikan etsintä Suomessa vuonna 2025 järjestettävien koripallon miesten EM-kisojen alkulohkon otteluille.

Kansainvälinen koripalloliitto (FIBA) ilmoitti tiistaina, että Suomi on yksi neljästä alkulohkon isännästä. Koripalloliitto haki EM-kisoja Helsinkiin, mutta venäläis­omisteinen Helsinki-halli ei ole tässä maailman­tilanteessa vaihtoehto.

Kun ennen Hartwall-areenana tunnettu Helsinki-halli poistetaan laskuista, löytyy Suomesta vain kaksi muuta kriteerit täyttävää pelipaikkaa: viime joulukuussa avattu Tampereen uusi Nokia-areena sekä vuonna 1990 Turkuun valmistunut Gatorade Center.

”Jokaisessa kilpailuhallissa pitää olla 10 000 istumapaikkaa. Se on ihan selkeä hakukriteeri, ilman sitä ei voi kisoja saada”, Koripalloliiton toimitusjohtaja Ari Tammivaara kertoo HS:lle.

EM-alkulohkon hakuprosessi alkoi Tammivaaran mukaan viime keväänä. Koripalloliitto jätti hakemuksensa viime vuoden elokuussa, jolloin maailmantilanne oli toinen.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopussa. Koripalloliiton puheenjohtaja Timo Elo kertoi tiedotteessa, ettei kisoja tulla vallitsevissa olosuhteissa pelaamaan Ilmalassa.

Tammivaara vahvistaa saman HS:lle.

”Sen takia olemme käyneet keskusteluja Tampereen kanssa, koska siellä on areena, joka täyttää nämä kriteerit”, hän sanoo.

EM-kisat pelataan elo-syyskuun vaihteessa 2025. Missä vaiheessa Susijengin kotipesän on oltava viimeistään selvillä?

”Jos mennään ihan Fiban manuaalien mukaisesti, niin se on kymmenen kuukautta ennen kilpailuja eli vuoden 2024 lopussa, mutta kyllä se aikaisemmin tulee”, Tammivaara vastaa.

Tampereelle vuoden 2021 lopussa valmistunut Nokia-areena on mahdollinen pelipaikka vuoden 2025 koripallon EM-kisojen alkulohkolle.

Tammivaaran mukaan alkulohkon pelipaikkaa katsotaan seuraavan kerran mahdollisesti tulevana syksynä.

”Olemme itse miettineet henkisesti, että katsellaan ja seurataan tilanteen kehittymistä sekä toivotaan nopeaa ratkaisua Ukrainan sotaan, että sielläkin elämä helpottaisi, ja sitä kautta tulisi ratkaisuja näihin vähemmän tärkeisiin asioihin”, hän kertoo.

”Sen takia käytimme termiä aikalisä. Ihan hirveää hengenhätää ei ole, mutta kyllähän se jossain vaiheessa pitää se päätös tehdä, seuraavan vuoden aikana esimerkiksi.”

Vuoden 2025 EM-kisat tullaan pelaamaan neljässä alkulohkossa. Kisaisänniksi on jo vahvistettu Suomen lisäksi Kypros sekä myös kisojen pudotuspelit järjestävä Latvia.

Neljännen lohkoisännän ilmoitus venyy mahdollisesti loppuvuoteen, sillä Ukraina oli yksi kisaisännyyttä hakeneista maista.

Ukraina saa jatkaa Fiban päätöksellä keskusteluja alkulohkon järjestämisestä. Keskustelujen takarajaksi asetettiin marraskuu.

”Tämä on surullinen tarina, sillä vuoden 2015 kisat peruttiin Ukrainasta vuonna 2014 alkaneen Krimin valloituksen takia. Tämä on Ukrainalle toinen kerta, kun he hakevat ja tilanne on tämmöinen”, Tammivaara kertoo.

Hän kiittelee kattojärjestön Ukrainalle osoittamaa solidaarisuutta ja urheiluhenkeä. Samaan aikaan Fiba kertoi käynnistävänsä prosessin varavaihtoehdon etsimiseksi.

”Tilanne on vähän samanlainen kuin meillä”, Tammivaara sanoo epävarmaan pelipaikkaan viitaten.