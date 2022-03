Mika Lehtimäki kertoi itse saaneensa varoituksen naisille lähettämistään ”liian kaverillisista” yöllisistä viesteistä. Yle kertoo nyt saamiinsa uusiin tietoihin perustuen, että käytökseen liittyi myös fyysistä kajoamista.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki erosi maanantaina tehtävästään, kun Yle oli tuonut esiin hänen käytöksensä naisia kohtaan.

Ylen viime torstaina julkaistussa artikkelissa kerrottiin, että Lehtimäki oli saanut syksyllä varoituksen naisiin kohdistuneesta epäasiallisesta käyttäytymisestä.

Tiedotustilaisuudessa Lehtimäki kertoi itse varoituksen syyksi yölliset viestit, joita hän kuvasi ”liian kaverillisiksi”.

Nyt Yle kertoo saamiinsa tietoihin perustuen, että kyse ei ole vain yöllisistä viesteistä. Lehtimäen epäasiallista käytöstä selvitettäessä on käynyt ilmi myös fyysistä kajoamista.

Ylen mukaan epäasiallista käytöstä on tapahtunut useiden vuosien aikana. Se on kohdistunut henkilöihin, jotka ovat olleet tekemisissä Lehtimäen kanssa vain työasioissa. Epäasiallista käytöstä on tapahtunut useiden vuosien aikana.

Epäasiallisen käytöksen yhteydessä Lehtimäki on ottanut selvitysten mukaan esiin mahdollisuutensa vaikuttaa henkilön työuraan.

Uudet tiedot ovat ristiriidassa paitsi Lehtimäen, myös Olympiakomitean puheenjohtajan Jan Vapaavuoren aiempien kommenttien kanssa.

Vapaavuori sanoi perjantaina Ilta-Sanomille, että Lehtimäen käytöksen tultua syksyllä ilmi, Olympiakomiteassa ”arvioitiin kurinpitoasiaa erittäin huolellisesti sekä juridisesta että moraalisesta näkökulmasta” minkä jälkeen ”päädyttiin siihen, että varoitus on riittävä ja ankara seuraamus”.

Vapaavuori sanoi samassa haastattelussa, että fyysisestä kajoamisesta ei ollut Lehtimäen tapauksessa kyse ja että ”asiasta ja sen yksityiskohdista on tehdyt tiukat salassapitosopimukset”.

Ylen uusien tietojen mukaan mitään salassapitosopimusta ei ole tehty.

Lisäksi Ylen mukaan Vapaavuori on saanut viikonloppuna tietoonsa epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutuneiden henkilöiden toiveet siitä, että tapauksesta esitetyt virheelliset tiedot oikaistaan.

Vapaavuori myöntää Ylelle, että tällaisia viestejä on hänen tietoonsa tullut.

”Olen viestinyt, että en ymmärrä, miltä osin niitä pitäisi korjata. Toivoisin, että kohteet voisivat olla suoraan minuun yhteydessä. Itse en edes tiedä, keistä henkilöistä on kysymys”, hän kommentoi jutussa.

HS:n tavoittama Mika Lehtimäki kertoi tekstiviestitse, että tiedottaa asiasta huomenna keskiviikkona lakimiehensä kautta.