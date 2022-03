Paavo Arhinmäki vaatii Olympia­komiteaan ulkopuolista selvitystä: ”Näyttää siltä, että salailua ja piilottelua on ollut vielä enemmän kuin kaksi päivää sitten näytti”

Liikuntaneuvoston puheenjohtajan Paavo Arhinmäen mukaan Olympiakomitean on tilattava selvitys itse tai sen tekee Olympiakomitean suurin rahoittaja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Paavo Arhinmäki on entinen kansanedustaja ja urheiluministeri. Hän on Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari.

Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Paavo Arhinmäki vaatii Olympiakomiteaa tilaamaan hallintonsa läpinäkyvyydestä ulkopuolisen, riippumattoman ja julkisen selvityksen.

Arhinmäen vaatimuksen taustalla huippu-urheiluyksikön entisen johtajan Mika Lehtimäen epäasialliseen käyttäytymiseen liittyvä salailu.

Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen antoi Lehtimäelle epäasiallisesta käyttäytymisen varoituksen viime vuoden lokakuussa. Varoituksen siunasi Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori.

Vapaavuori informoi varoituksesta jälkikäteen vain varapuheenjohtajiaan. Muut hallituksen jäsenet saivat tietää Lehtimäen epäasiallisesta käyttäytymisestä vasta kun Yle uutisoi siitä viime viikolla.

Eikä asia jäänyt tähän. Tiistaina Yle kertoi, että Lehtimäen varoituksen taustalla oli paljon muutakin kuin varoituksen syyksi aiemmin kerrottu yöllisten tekstiviestien lähettely.

"Jos Olympiakomitea haluaa palauttaa uskottavuuttaan, tilaa se ulkopuolisen arvion hallinnostaan. Ja jos Olympiakomitea ei sitä oma-aloitteisesti tee, pitää opetus- ja kulttuuriministeriön vaatia tätä järjestön keskeisenä rahoittajana”, Arhinmäki kirjoitti maanantaina Facebook-tilillään.

Tuoreimpien käänteiden jälkeen Arhinmäki on yhä vakuuttuneempi ulkopuolisen arvioinnin tarpeellisuudesta.

”Näyttää siltä, että salailua ja piilottelua on ollut vieläkin enemmän kuin kaksi päivää sitten näytti”, Arhinmäki sanoo HS:lle.

Arhinmäen mukaan julkiselle selvitykselle on tarve jo senkin puolesta, että Olympiakomitea viime vuosina laajentanut rooliaan olympia- ja huippu-urheilusta koko suomalaisen liikunnan ja urheilun kattojärjestöksi lasten liikunnasta lähtien.

”Siksi Olympiakomitealla on vieläkin suurempi vastuu.”

Arhinmäki huomauttaa, että Olympiakomitean pitäisi olla suomalaisessa urheilussa erityisesti se taho, joka edustaa hyvää hallintoa, avoimuutta, tasa-arvoa ja näiden edistämistä.

”Tätä taustaa vasten töitä on todella paljon tehtävänä, jotta järjestöjen hallinto on kestävällä pohjalla. Tämä näyttää, että Suomessakin urheilumaailmassa tehdään päätöksiä tosi pienessä piirissä ja salataan asioita.”

Mika Lehtimäki (vas) kertoi maanantaina eroavansa tehtävästään huippu-urheiluyksikön johtajana. Vieressä Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori.

Olympiakomitea on viime vuosina pyrkinyt korostamaan ja vahvistamaan urheilun eettisiä periaatteita.

Se oli esimerkiksi kaksi vuotta sitten vahvasti vaikuttamassa siihen, että Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin roolia vahvistettiin eettisten asioiden kurinpidossa.

Nyt näyttää siltä, että Olympiakomitean oma toiminta ei kestä tiukempaa tarkastelua.

”Tilanteessa, jossa Olympiakomitea on korostanut eettisyyttä, integriteettiä ja hyvää hallintoa ja on samaan aikaan halunnut ottaa roolin koko suomalaisen liikunnan kattojärjestönä, nyt julki tulleet asiat ovat isompaa kokoluokkaan kuin että kyse olisi yhden lajiliiton asiasta”, Arhinmäki sanoo.

Oletko yllättynyt, että tällaista tapahtuu suomalaisessa liikunnassa vielä vuonna 2022?

”Olen pettynyt ja yllättynyt, että näin vähän on päästy eteenpäin, vaikka asiasta on puhuttu vuosia.”

Arhinmäki ei halua ottaa kantaa, voiko puheenjohtaja Vapaavuori jatkaa tehtävässään tällaisessa tilanteessa.

”On tärkeä muistaa, että urheiluliike on autonominen. Se tarkoittaa, että valtiovalta ei ohjaa urheiluliikkeen toimintaa. Naapurissa on sellainen maa. On tärkeää, että valtiovalta ei lähde valitsemaan henkilöitä.”

Arhinmäki muistuttaa, että valtiovalta voi vaikuttaa Olympiakomitean toimintaan kuitenkin valtionavun kriteerien kautta.

Tänä vuonna Olympiakomitea saa opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustusta 6,6 miljoonaa euroa.

”Jos ei toimita sovittujen eettisten pelisääntöjen mukaan, sen pitää vaikuttaa valtionavun tasoon,”Arhinmäki sanoo.

Mutta sitä ennen Olympiakomitean hallinnosta on tehtävä ulkopuolinen selvitys, jotta tiedetään tarkasti, mitä on tapahtunut ja kuka on mistäkin asiasta vastuussa.

”Hyvää hallintoa on myös se, että ei tehdä päätöksiä julkisuudessa olleiden tietojen perusteella pikaisesti, vaan selvitetään, mistä on pohjimmiltaan kysymys.”

Arhinmäki toivoo, että selvitys johtaisi myös siihen, että kaikissa urheilujärjestöt huomioisivat toiminnassaan eettiset kriteerit aiempaan paremmin.

”Urheilu ei ole muusta yhteiskunnasta irrallaan, eikä se voi toimia eri pelisäännöillä kuin muut.”

Valtion liikuntaneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin, joka käsittelee liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita.

Arhinmäki on toiminut aiemmin kansanedustajana ja urheiluministerinä. Nykyään hän työskentelee Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarina.