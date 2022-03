Puheenjohtaja Jan Vapaavuori myönsi, että Mika Lehtimäen häirintätapauksen käsittelyssä tehtiin isoja virheitä. Isoin oli, että aiemmin varoituksen saaneelle Lehtimäelle annettiin jatkopesti Huippu-urheiluyksikön johtajana.

Suomen olympiakomiteassa on tutkittavana myös toinen epäasialliseen käyttäytymiseen liittyvä tapaus.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori vahvisti asian torstaina pitämässään tiedotustilaisuudessa. Toisen häirintätapauksen juridisiin syihin vedoten Vapaavuori ei voinut kertoa siitä enempää.

”Ei”, Vapaavuori vastasi kysymykseen nousiko toinen tapaus esille vasta sen jälkeen, kun olympiakomitean alaisen Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki erosi maanantaina tehtävästään naisiin kohdistuneen epäasiallisen käyttäytymisen takia.

HS:n tietojen mukaan toisessa häirintätapauksessa ei ole kysymys olympiakomitean henkilöstöön kuuluvasta ihmisestä.

”Meillä on tiedossa yksi tapaus tässä urheiluympäristössä. Jokainen tapaus tutkitaan perusteellisesti. Tapauksen käsittely on käynnissä”, Vapaavuori sanoi.

Olympiakomitean hallitus piti keskiviikkona kuusi tuntia kestäneen kokouksen, jossa Vapaavuori selvitti Lehtimäen tapausta.

Torstaina Vapaavuori kertoi, että hän ja kaksi varapuheenjohtajaa (Sari Multala ja Susanna Rahkamo) saivat hallitukselta asiasta napakkaa palautetta ja kritiikkiä.

Hallitus ei kuitenkaan vaatinut puheenjohtajiston eroa.

”Toivon, että voin jatkossa nauttia urheiluyhteisön luottamuksesta. Olympiakomitea tarvitsee toimintakykyisen hallituksen. Koen velvollisuutenani, että olympiakomitea on toimintakykyinen.”

” ”Olen siitä todella pahoillani. Meillä ei ollut sormi oikealla tavalla työyhteisön pulssilla.”

Olympiakomitean hallitus päätti tilata Lehtimäen häirintätapauksesta ulkopuolisen selvityksen. Todennäköisesti sen tekee Suek, Suomen urheilun eettinen keskus.

”Kuka sen tekee, ei ole vielä tiedossa. Suek on yksi vaihtoehto”, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuori myönsi tehneensä Lehtimäen tapauksen käsittelyssä virheitä, joita hän pyysi anteeksi olympiakomitean hallitukselta ja suomalaiselta urheiluyhteisöltä.

Isoimpana virheenään hän piti, että syksyllä varoituksen saaneelle Lehtimäelle annettiin talvella neljän vuoden jatkopesti Huippu-urheiluyksikön johtajana, vaikka hälytyskellojen olisi pitänyt soida.

”Olen siitä todella pahoillani. Meillä ei ollut sormi oikealla tavalla työyhteisön pulssilla. Meidän pitää pystyä parantamaan vuoropuhelua henkilökunnan kanssa ja ymmärtää heidän tuntojaan ja arkeaan siitä, mitä elävässä elämässä tapahtuu.”

Toiseksi virheeksi Vapaavuori nosti sen, että hän oli luottanut Lehtimäen tapauksessa liikaa saamaansa kirjalliseen dokumentaatioon.

”Tapaus meni liikaa Lehtimäen ehdoilla. Henkilökunnan piirissä on ollut aiemminkin huolestuneisuutta, josta emme ole tienneet. Meidän täytyy selkeyttää kaikki sisäiset prosessit ja selvittää, onko tarvetta muuttaa hallintosäädöksiä tai muita ohjeita olympiakomiteassa.”

Vapaavuoren mielestä on kohtuutonta vaatia, että epäasiallista käyttäytymistä kokeneet naiset tulisivat julki omilla nimillään.

”On ollut jo muutenkin korkea kynnys, että asia on ollut esillä. On tärkeää, että kohteeksi joutuneilla ihmisillä on oikeus tuoda asia ilmi ilman, että he tulevat julkisuuteen.”

” ”Myönnän, että olen antanut muutaman varomattoman lausunnon, jotka voidaan tulkita tosin kuin tarkoitukseni oli.”

Jan Vapaavuori myöntää, että oli virhe valita Mika Lehtimäki toiselle kaudelle varoituksen jälkeen.

Vapaavuori toisti aiemman sanomansa asian, että häirinnän kohteena olleet naiset eivät itse ole olleet häneen yhteydessä.

"Minulla on käsitys, mistä on ollut kyse. Ongelmana on ollut, että olennaista tietoa on tullut tipoittain. Itse sain lisätietoa aika tarkkaan viikko sitten.”

Hän toisti myös sen, ettei voi kertoa yksityiskohtia, kuten suuri yleisö ja media ehkä toivoo ja ajattelee.

”Haluaisin vastata, muttei ole lupa vastata. En voi ottaa kantaa yksityiskohtiin, se on kiellettyä. Viimeiset ajat ovat olleet itsellenikin raskaita. Myönnän, että olen antanut muutaman varomattoman lausunnon, jotka voidaan tulkita tosin kuin tarkoitukseni oli.”

Vapaavuori kertoi, että olympiakomiteassa tehdään laajamittainen henkilöstötutkimus, joka ulottuu oman henkilöstön lisäksi laajempaan urheiluverkostoon. Tutkimuksessa kysytään, onko henkilö joutunut epäasiallisen tai seksuaalisen häirinnän kohteeksi.

Vapaavuorelta kysyttiin, onko olympiakomiteassa ollut hänen kaudellaan vastaavia häirintätapauksia?

”Tietooni ei ole tullut tapauksesta minun kaudellani, mutta tiedän, että meidän yhteisössämme on aiemmin ollut tämäntyyppisiä tapauksia, jotka eivät ole johtaneet toimenpiteisiin.”

Vapaavuoren nelivuotinen puheenjohtajuus alkoi vuoden 2021 alussa.

” ”Nyt keskitymme tämän [häirintä]tapauksen hoitamiseen.”

Suomen olympiakomitean ry:hyn kuuluu 90 varsinaista jäsentä, 31 kumppanuusjäsentä sekä neljä henkilöjäsentä. Varsinaiset jäsenet ovat urheilun lajiliittoja.

Jäsenet valitsevat olympiakomitean puheenjohtajan ja hallituksen. Jäsenet voidaan kutsua uudelleen koolle tarvittaessa, mutta ainakaan vielä sellaista kutsua ei ole lähdössä.

Vapaavuoren mukaan on tärkeää, että olympiakomitean luottamus palautetaan jäsenistön lisäksi koko suomalaiseen liikuntaan ja urheiluun.

”Kun tarkoitin luottamusta, tarkoitin kaikkia sidosryhmiä. On selvää, että kaikilla toimenpiteillä, joilla selvitetään kulttuurista ilmapiiriä, on tarkoitus parantaa luottamusta."

Olympiakomitea kartoittaa huhtikuussa, millaisen hakuprofiilin se laatii Huippu-urheiluyksikön uudelle johtajalle.

Varajohtaja Leena Paavolainen hoitaa tehtävää siihen saakka, kun uusi valitaan. Myös Paavolainen voi hakea Lehtimäeltä vapautuvaa paikkaa.

Huippu-urheiluyksikön kokoonpanoa oltiin muuttamassa kesällä, mutta nyt kaikki saavat jatkaa tehtävissään syyskuun loppuun.

”Sinä aikana meillä on riittävä näkemys, miten Huippu-urheiluyksikön pitää organisoitua. Nyt keskitymme tämän [häirintä]tapauksen hoitamiseen”, Vapaavuori sanoi.

HS seurasi Vapaavuoren tiedotustilaisuutta kello 11 Urheilumuseossa.