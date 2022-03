Urheiluoikeuden asiantuntija kiinnitti huomion kahteen sanaan Mika Lehtimäen tiedotteessa: ”Tämä on uusi tieto”

Olli Rausteen mukaan tiedotteen sanamuodoista voi päätellä, että Lehtimäen häirinnän kohteeksi joutuneet eivät työskentele Olympiakomiteassa.

Urheiluoikeuden asiantuntija Olli Rauste on entistä vahvemmin sitä mieltä, että Mika Lehtimäen häirintätapaus pitäisi viedä Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin tutkittavaksi.

Syy ajatuksen vahvistumiseen on tiedote, jonka Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan tehtävästään irtisanoutuneen Lehtimäen asianajaja Hannu Kalkas lähetti keskiviikkona.

Lehtimäki kiistää tiedotteessa syyllistyneensä fyysiseen häirintään. Tiedotteessa kerrotaan 5.–6. lokakuuta käydyistä yhteisneuvottelusta ja sovittelusta.

Näissä olivat tiedotteen mukaan läsnä Lehtimäen lisäksi Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salonen, HR-päällikkö Riikka Valjakka, asianosaiset ja heidän työnantajansa ja kaksi Olympiakomitean työterveyslääkäriä.

Varatuomari Rauste tarttuu sanoihin ”heidän työnantajansa”. Sanat viittaavat siihen, että häirinnän kohteeksi joutuneet naiset eivät olleet Olympiakomitean palkkalistoilla.

”Tiedotteen sanamuodosta voisi päätellä, että heillä on ollut eri työnantaja kuin Lehtimäellä”, Rauste kommentoi.

”Tämä on uusi tieto. Minulle on syntynyt sellainen kuva, että kyse oli oman työyhteisön naistyöntekijöihin kohdistuneista asioista. Arvioin, ettei tämä olekaan ollut työyhteisön sisäinen asia, vaan on kohdistunut työyhteisön ulkopuolisiin.”

Olli Rauste.

Rauste arvioi, että jos tapahtumat olisivat olleet työyhteisön sisäisiä, olisi ollut ymmärrettävämpää – joskaan ei täysin hyväksyttävää – käsitellä niitä työoikeudellisena asiana, kuten nyt on tehty.

”Tämä tieto muuttaa tilannetta vielä enemmän siihen suuntaan, että asia olisi pitänyt viedä urheilun kurinpitoprosessiin Suekin arvioitavaksi ja selvittää, onko tässä rikottu urheilun eettisiä periaatteita.”

Toinen Raustetta mietityttävä asia on kahden Olympiakomitean työterveyslääkärin läsnäolo tapaamisissa, mikä viittaa siihen, että tapahtumilla on ollut myös terveyteen liittyviä vaikutuksia.

”Kuulostaa vähän erikoiselta, jos tekijä on ollut Olympiakomitean palveluksessa ja uhrit muusta työyhteisöstä. Olisi voinut kuvitella, että lääkärit olisivat olleet muista yhteisöistä.”

Rauste näkee häirintätapauksen muuttuneen jatkuvasti vain mystisemmäksi ja epämääräisemmäksi, kun asiasta on lausuttu ristiriitaisia tietoja julkisuuteen.

”Sitä huutavammaksi ulkopuolisen, objektiivisen tutkimuksen tarve muuttuu.”

Suek voi kuitenkin aloittaa ulkopuolisen ja objektiivisen tutkinnan vasta sitten, jos Olympiakomitea sellaista pyytää. Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kertoi keskiviikkona HS:lle pitävänsä ajatusta hyvänä.

”Ulkopuolinen selvitys tapahtumista voi hyvin olla paikallaan ja puhdistaa ilmaa. Aion keskustella tästä Suekin kanssa”, Vapaavuori kommentoi.

