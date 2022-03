Main ContentPlaceholder

Urheilu | Kommentti

Urheilu on yhteiskunnassa paikka, jossa selkeimmin erotellaan miehet ja naiset – ja sikaa pelataan silloin, kun tuomari ei näe

Millaiset mahdollisuudet on kitkeä häirintä urheilusta, jos johtotasolla toiminta on tällaista? Urheilu on yhteiskunnassa paikka, jossa selkeimmin erotellaan miehet ja naiset. Ja tässä hierarkiassa me naiset olemme edelleen isossa kuvassa alempana, toimittaja Lotta Loikkanen kirjoittaa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki ja Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori yhteisessä tiedotustilaisuudessa.