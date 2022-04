TPS-valmentaja Jussi Ahokas ihmetteli, miksi HIFK ei saanut jäähyä tultuaan myöhässä kentälle.

Turku

HIFK ja TPS kokivat vuorokauden aikana puolustuspelillisen valaistumisen, kun joukkueet iskivät yhteen viidennen kerran jääkiekkoliigan puolivälierissä.

Lauantain 12 maalin ilotulituksesta siirryttiin jalkapallolukemiin, kun TPS villitsi kotiyleisöä 2–1-voitolla. Sarja on turkulaisille nyt 3–2.

Illan erikoisin tilanne nähtiin ennen kolmatta erää, kun HIFK:n joukkue ei näyttänyt saapuvan jäälle lainkaan. TPS:n viisikko oli jo valmiina aloittamaan, mutta vastustaja puuttui.

”Se oli jännä tilanne. Teknisestihän ei ole mitään kysymystäkään, että sen olisi pitänyt olla jäähy. Kello oli 00:00 ja heillä ei ollut yhtään pelaajaa jäällä. Ymmärrän sen, että tuomarit eivät anna tuollaisesta kakkosta, mutta jos sääntökirjan mukaan mennään, niin siitähän olisi pitänyt tulla kakkonen”, TPS:n valmentaja Jussi Ahokas ihmetteli.

HIFK-luotsi Samuel Tilkasen mukaan vierasjoukkueen pukukopin kello oli pimeänä, minkä vuoksi heille meinasi tulla kiire.

Turun illassa kelailtiin jälleen videoita oikein ajan kanssa.

Aarne Intonen ehti tehdä kaksi maalia samassa tilanteessa, kun TPS siirtyi 1–0-johtoon. Tilastoihin merkitään kuitenkin vain yksi – laukaus ylänurkkaan kävi takaraudassa jo ennen kuin hän ehti puttaamaan oman paluukiekkonsa uudestaan maaliin.

Intosen tilanteen jälkeen puhelinta tarvittiin jo hieman tarkempaan syynäykseen, kun Jonne Tammela lakaisi kiekon toisessa erässä Niilo Halosen patjoista maaliin.

Petteri Wirtanen työnsi tilanteessa Tyler Steenbergenin Halosen päälle. Tuomaristo hylkäsi maalin, koska Steenbergen osui HIFK-vahtia päähän – huolimatta siitä, että Wirtasen syleilyssä muuta kulkusuuntaa ei juuri ollut.

”Mielestäni HIFK:n pelaaja työnsi meidän pelaajan veskarin päälle”, Ahokas sanoi.

Halonen oli yllätysvalinta maalille sen jälkeen, kun hän mureni lauantaina Helsingissä ja joutui vaihtoon. Turussa hän esiintyi varmemmalla otteella ja torjui muun muassa Eetu Liukkaan läpiajon.

Halonen oli sisuuntunut siinä määrin, että hän löysi peliinsä aivan uuden ulottuvuuden. HIFK-kassari hämmensi ja tuuppi TPS:n hyökkääjiä maalin edessä koko illan. Hän jopa työnsi sääntöjen rajamailla Markus Nurmen päätä jäähän, kun tämä tuli liian lähelle.

”Nurmi on meidän kultakypärä, ja häntä on jo yritetty metsurin viikatteella hakata paskaksi. Kaikkensa he tekevät. [Otto] Paajanenkin otti aika hyvän juntan siinä”, Ahokas kommentoi.

Samuli Vainionpää teki 2–0-maalin ja Eetu Koivistoinen kavensi lopussa. Samuel Jardinen kuoleva joutsen viimeisillä minuuteilla toi HIFK:lle vielä sauman tasoittaa, mutta tulosta ei tullut.

”Edelleenkään nuo eivät kuulu jääkiekkoon”, Ahokas moitti Jardinen temppua.

TPS:n A-juniorit nappasivat sunnuntai-iltapäivänä SM-pronssia voittamalla pronssiottelussa Kärpät 2–0. Mitalin toivat maaleillaan Jan Shikera ja Kalle Väisänen.