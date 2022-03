Kotimaan kärkiurheilijoiden lisäksi uusitulla Olympiastadionilla nähdään kaksi maailman todellista huippua.

Kahdeksan vuotta. Niin kauan kesti ennen kuin Helsingin Olympiastadionilla kilpaillaan jälleen yleisurheilun perinteisessä Suomi–Ruotsi-maaottelussa.

Olympiastadionin uudelleen rakentamisen takia maaottelu on pidetty vuorovuosina Tukholmassa ja Tampereella. Olympiastadionilla otellaan 3.–4. syyskuuta 2022.

Tulossa on muutenkin näkyvä yleisurheilukesä, kun MM-kisat ovat heinäkuussa Eugenessa Yhdysvalloissa ja EM-kilpailut elokuussa Münchenissä, jonka olympiastadionilla vietetään samalla vuoden 1972 kesäolympialaisten 50-vuotisjuhlaa.

Ruotsi-ottelu täyttää sata vuotta vuonna 2025.

Kotimaisten huippujen lisäksi Olympiastadionilla nähdään kaksi maailman todellista ruotsalaishuippua: seiväshypyn tuore ME-mies Armand Duplantis ja kiekonheiton maailmanmestari ja olympiavoittaja Daniel Ståhl.

Duplantis lupautui maaotteluun jo tässä vaiheessa, vaikka saman viikon perjantaina 2. syyskuuta on Timanttiliigan kilpailu Brysselissä.

Ståhl voitti ensi kerran kiekonheiton maaottelussa juuri kahdeksan vuotta sitten 2014 Olympiastadionilla.

”On hieno palata uusitulle stadionille. Menkää jo ostamaan lippuja siitä, eivät ne ole niin kalliita”, Ståhl markkinoi ottelua suomenkielellä torstaina etäyhteydellä Olympiastadionilla.

”Toivottavasti yleisurheiluväki täyttää lehterit ja saamme jännän kisan”, Ståhl jatkoi.

Suomen Urheiluliiton huippu-urheilun valmennuspäällikkö Tuomo Salonen lupaa otteluun myös uudistuksia.

Olympiastadionin uudistunut tekniikka ja puitteet mahdollistavat, että ottelusta saadaan ilmeisen monipuolinen yleisötapahtuma.

Yksi uutuus on 10-juoksu lauantaina 3. syyskuuta. Kymmenen kilometrin tiejuoksu alkaa kello 10. Juoksussa ratkaistaan maaottelupisteet, jotka yleensä on ratkottu miesten ja naisten 10 000 metrin ratajuoksussa.

”Maantiekymppi on mielekäs kokeilu, kun meillä on elokuussa 10 000 metrin ratakilpailu Kalevan kisoissa ja toivon mukaan suomalaisia on kymppitonnilla myös EM-kisoissa”, Salonen sanoo.