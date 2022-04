Olympiakomitean hallituksen jäsen Mika Poutala kummastelee Jan Vapaavuoren viestintää.

Anni Vuohijoki kertoi perjantai-iltapäivänä uudesta kuohuttavasta käänteestä Olympiakomitean häirintäskandaalissa.

Vuohijoki kirjoitti vastaanottaneensa Mika Lehtimäen eroamisen jälkeen Jan Vapaavuorelta sähköpostin, jonka mukaan häntä epäillään seksuaalisesta häirinnästä kisamatkalla.

Vapaavuori kuvaili syytöksiä aluksi vain huhuiksi, mutta pyörsi myöhemmin puheensa kertomalla julkisuudessa, että Lehtimäen tapauksen lisäksi on olemassa toinenkin häirintätapaus.

Olympiakomitean hallituksen jäsen ja Vuohijoen läheinen ystävä Mika Poutala kertoi HS:lle, ettei itsekään tiedä, viittasiko Vapaavuori Vuohijoen tapaukseen vai ei.

”Hallituksen kokouksessa meille sanottiin, että Lehtimäen lisäksi on olemassa yksi tapaus. Se on minullekin yhä epäselvää, että onko tämä nyt se tapaus vai ei. Se selviää varmaan lähitunteina tai viimeistään lähipäivinä”, Poutala sanoi.

Vaikka Poutala istuu olympiakomitean hallituksessa, hän kuuli Vuohijokeen kohdistuvasta epäilystä ensimmäisen kerran vasta myöhään torstai-iltana. Yllätys oli suuri.

Poutala on seurannut Lehtimäen kohusta alkanutta soppaa surullisin mielin. Hän haluaa odottaa Vapaavuoren vastausta tuoreimpaan käänteeseen, mutta korostaa, että olympiakomiteassa ei ole enää jäljellä kuin yksi vaihtoehto.

”Nyt pitää vain kaiken tulla julki. Varmasti asia selvitetään nyt perin pohjin. Kaikki mahdolliset asiat, mitä vaan on olemassa. Hallituksella on kova halu penkoa kaikki asiat. Suurin osa näistä asioista on ollut koko ajan hallituksen tietojen ulkopuolella”, hän sanoo.

Poutala ja Vuohijoki painottavat viestinnässään usein arvojen merkitystä. Olympiakomiteassa on nyt tällä saralla itsetutkiskelun paikka.

”Olen olympiakomitean hallituksen jäsen, niin en voi ottaa kantaa siihen, millaisia arvoja sieltä välittyy. Varmasti sellaisia arvoja, joita me emme itse tunnistakaan, mutta jotka pitää ottaa itseensä ihan rehellisesti”, Poutala summaa.