Vuohijoki oli Pekingin talviolympialaisissa Olympiakomitean edustajana.

Suomen Olympiakomitean häirintäepäilyt kiehuivat perjantaina uudelleen julkisuuteen hämmästyttävän uutisen myötä.

Painonnostaja ja Olympiakomitean hallituksen urheilijajäsen Anni Vuohijoki kertoi saaneensa Olympiakomitean puheenjohtajalta Jan Vapaavuorelta tämän viikon maanantaina sähköpostin, jonka mukaan Vuohijokea epäiltiin epäasiallisesta käytöksestä tai seksuaalisesta häirinnästä.

STT:n tietojen mukaan epäilyt ovat lähtöisin Pekingin talviolympialaisista, joissa Vuohijoki oli Olympiakomitean edustajana ja Olympiakomitean kustantamalla matkalla.

Vuohijoen väitetyn epäasiallisen käytöksen tai seksuaalisen häirinnän kohteena Pekingissä oli STT:n tietojen mukaan Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen pelaajia.

Vuohijoki kertoi Twitterissä julkaisemassaan pitkässä kirjoituksessa, että epäilyjä selvitettiin tämän viikon keskiviikkona 30-minuuttisessa kuulemistilaisuudessa Vapaavuoren johdolla.

"Keskustelussa kävi nopeasti ilmi, että minua ei syytetä mistään. Liikkuu huhuja ja puheita”, Vuohijoki kirjoitti.

Vuohijoki kertoi puhuvansa avoimesti seksuaalisuudesta, mutta korosti, että siitä on pitkä matka seksuaaliseen häirintään.

Vuohijoki kirjoitti ihmettelevänsä, miksei Olympiakomitea vienyt epäilyä Suomen urheilun eettisen keskuksen Suekin tutkintaan.

"Suomen Olympiakomitea hallituksineen on sitoutunut noudattamaan Suekin vakavien eettisten rikkomusten kurinpitomääräyksiä ja epäiltäessä seksuaalista häirintää kuuluu asia Suekin alle. Miksi näitä asioita ei voisi selvittää perin pohjin? ”

Vuohijoen mukaan kuulemisen päätteeksi hänelle ilmoitettiin, että asia on hänen osaltaan loppuun käsitelty.

Torstaina Vapaavuori sanoi häirinnän vuoksi irtisanoutuneen huippu-urheilujohtajan Mika Lehtimäen tapausta käsitelleessä tiedotustilaisuudessa, että Olympiakomiteassa on selvityksessä toinenkin häirintäepäily Lehtimäen lisäksi. Vuohijoki kertoi varmistaneensa viestitse Vapaavuorelta, tarkoittiko tämä juuri Vuohijoen asiaa.

"Hän vastasi myöntävästi todeten, että "asiahan ei johda mihinkään mutta mä en voi jäädä kiinni siitä että en muka olisi tiennyt siitä", Vuohijoki kirjoitti.

STT tavoitti Vapaavuoren, joka kommentoi asiaa lyhyesti, mutta ei halunnut vastata jatkokysymyksiin.

"On totta, että minun tietooni on saatettu epäily, että Anni Vuohijoki olisi syyllistynyt epäasialliseen käytökseen tai seksuaaliseen häirintään. Tämän pohjalta olen käynyt Anni Vuohijoen kanssa keskustelun. Olympiakomitea on saattanut asian Suekin käsittelyyn”, Vapaavuori sanoi.

Olympiakomitean lisäksi myös Vuohijoki ilmoitti siirtäneensä itse oman häirintäepäilynsä Suekin tutkintaan. Suek vahvisti aloittavansa tutkinnan Pekingin olympialaisten aikaisesta eettisestä rikkomusepäilystä.

Vuohijoki ilmoitti myös, ettei aio jatkaa Olympiakomitean hallituksessa ja arvosteli tiukoin sanoin Vapaavuoren johtamistapaa.

"Minun ihmissuhteeni perustuvat luottamukseen, avoimuuteen ja rehellisyyteen. Mikään näistä kolmesta arvosta ei tällä hetkellä mielestäni toteudu suomalaisessa urheilujohtamisessa”, Vuohijoki kirjoitti.

Vuohijoen mukaan Olympiakomiteaa on johdettu pelolla.

"Toivottavasti suomalainen urheilumaailma herää viimein ja lopettaa tämän kaksinaamaisen pelleilyn, jolle minun selkärankani ei onneksi antanut periksi”, Vuohijoki jatkoi.