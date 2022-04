Olaus Alinen tekee pian valinnan, joka oikein osuessaan voi viedä hänet NFL:ään – neljän koulu­ehdokkaan joukossa on kolme jättiä ja yksi yllätys

Olaus Alisesta voi tulla jopa amerikkalaisen jalkapallon vastine Lauri Markkaselle, kirjoittaa HS:n toimittaja Mikko Pajala.

Olaus Alinen kävi joululomalla kotona Porissa joulukuussa 2021. Viime vuodet hän on pelannut Yhdysvalloissa lukiotasolla.

Yksikään suomalaispelaaja ei ole koskaan pelannut amerikkalaisen jalkapallon miljardiliiga NFL:ssä. Vain muutama on ollut edes lähellä.

Suomesta matka NFL:ään on pitkä sekä henkisesti että kilometreissä. Kaiken täytyisi osua nappiin samalla tavalla kuin esimerkiksi NBA-huippupelaajaksi nousseen Lauri Markkasen tapauksessa.

Olaus Alisesta saattaa hyvinkin tulla amerikkalaisen jalkapallon vastine Markkaselle. Kaksimetrinen ja jopa 140-kiloinen toisen polven jenkkifutaaja on Yhdysvaltojenkin tasolla poikkeuksellinen lupaus.

Aliselle stipendiä on tarjonnut yli 40 yliopistoa. Joukossa ovat lähes kaikki amerikkalaisen jalkapallon kannalta merkittävimmät yliopistot.

Perjantaina Alinen rajasi vaihtoehtonsa neljään. Tuossa nelikossa on kolme todellista jättiläistä – sekä yksi yllättävä kandidaatti.

Alinen on pelannut hyökkäyksen linjassa aiemmin myös sisempänä pelaajana (guard), mutta viime aikoina hän on vakiintunut hyökkäyksen ulommaksi linjamieheksi (tackle).

Tämä on Alisen urakehityksen kannalta erinomainen asia: ulommat linjamiehet ovat kysytympiä ja heidän palkkatasonsa on huomattavasti parempi. Tehtävä on kuitenkin myös vaativampi.

Viidessä viime varaustilaisuudessa NFL:ään on valittu hyökkäyksen linjan pelaajia yhteensä 204. Heistä ulompia linjapelaajia on ollut yli puolet (105), sisempiä 62 ja senttereitä 37.

Kun tarkastellaan kolmea viimeisintä NFL:n varaustilaisuutta ja sitä, mistä yliopistoista hyökkäyksen linjan pelaajia on valittu, on kärkikolmikko Alabama (10), Ohio State (8) ja Georgia (7).

Nuo kolme ovat myös Alisen finaalinelikossa.

Jos edellä mainitut eivät kuulosta tutuilta, tilannetta voisi kuvata näin:

Alabama on yliopistojalkapallon New York Yankees. Tähtivalmentaja Nick Sabanin vuonna 2007 käynnistyneellä aikakaudella se on ollut jatkuvasti yksi parhaista, usein myös kaikkein paras.

Alabamaan päätyminen jenkkifutaajana on sama, kuin jos nuori jalkapalloilija lähtisi FC Barcelonan tai Bayern Münchenin akatemiaan – mutta pelaisi edustusjoukkueessa ja sen yleisöille.

Viime kauden lopullisessa rankingissa Alabama oli toinen. Listan kuudentena oli Ohion osavaltionyliopisto (Ohio State), jonka historia amerikkalaisessa jalkapallossa ulottuu jo vuoteen 1890.

Ohio State Buckeyesin jenkkifutisjoukkue on Columbuksen kaupungin suurin urheiluinstituutio, ei Patrik Laineen tähdittämä Blue Jackets.

Georgia on puolestaan hallitseva mestari ja rankingykkönen. Alabaman tavoin se kuuluu parhaaseen SEC-konferenssiin.

Listalta löytyi vielä yksi yllättäjä: Miamin yliopisto, jonka Hurricanes muodosti 1980-luvulta aina tälle vuosituhannelle yltäneellä menestyskaudellaan itselleen suorastaan legendaarisen maineen.

Viime vuosina menestys on ollut kuitenkin laihempaa, eikä Miami ollut viime vuoden lopun rankinglistalla lainkaan. Viidessä viime draftissa Miamista on myöskin varattu vain yksi hyökkäyksen linjan pelaaja.

Todennäköisimmin Alisen valinta osuu yhteen edellä mainituista kolmesta. Vaihtoehdoista kaikki ovat loistavia, ja tie NFL:ään on täysin realistinen.

Jo Alisen isä Klaus Alinen ylsi aikanaan Atlanta Falconsin sopimuspelaajaksi ja harjoitusleirille asti, vaikka hän aloitti lajin vasta parikymppisenä. Mutta pojasta polvi paranee: geenien lisäksi lajitausta Olauksella on niin hyvä, kuin suomalaisella amerikkalaisen jalkapallon lahjakkuudella voi olla.