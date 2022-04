Olympiakomiteaa ravistelevassa häirintäkohussa on edelleen monta vastaamatonta kysymystä.

Olympiakomiteaa ravistelevaan häirintäkohuun saatiin pieni pilkahdus lisävaloa lauantaina, mutta Olympiakomiteaa siitä ei ole kiittäminen.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kertoi STT:lle, etteivät Anni Vuohijokeen kohdistuneet epäilyt epäasiallisesta käytöksestä tai seksuaalisesta häirinnästä olleet lähtöisin Leijonien olympiajoukkueen pelaajista.

”Eivät pelaajat ole tässä asiassa nähneet, että joku prosessi pitäisi käynnistää”, Nummela sanoi.

Nummela ei kuitenkaan kiistänyt, etteikö jotain epäasiallista olisi voinut tapahtua tai että sellaisesta olisi Olympiakomiteaa informoitu. Hän ei kuitenkaan osannut sanoa, kuka ilmoituksen oli tehnyt.

”En ihan tarkkaan tiedä, miten se kulku on mennyt. Olympiakomitea tietää sen prosessin”, Nummela totesi.

Näiden kommenttien perusteella vaikuttaisi siltä, että ilmoituksen on tehnyt joku Leijonien joukkueen kanssa Pekingin kisoissa tekemisissä ollut henkilö, mutta ei kuitenkaan joukkueen jäsen.

Kysytään Olympiakomitean toimitusjohtajalta Mikko Saloselta, pitääkö oletus paikkansa.

Onko häirintäilmoituksen tehnyt häirinnän kohteeksi joutunut vai joku muu?

”Olympiakomitean hallituksen jäsen Anni Vuohijoki on tullut julkisuuteen avoimella kirjeellä, jossa hän kertoo epäillyksi seksuaalisesta häirinnästä. Voin osaltamme vahvistaa, että Suek on aloittanut pyynnöstämme selvityksen tapahtuneesta. Nyt on parasta antaa Suekin tutkinnalle työrauha tapaukseen liittyen”, Salonen vastaa.

Miksi et voi kertoa, onko ilmoituksen häirinnästä tehnyt henkilö myös häirinnän kohteeksi joutunut vai joku sivullinen?

”Suhtaudumme vakavasti kaikkiin ilmoituksiin ja käsittelemme ne asianmukaisesti. Nyt haluamme kunnioittaa Suekin riippumatonta selvitystä.”

Olitteko yhteydessä Jääkiekkoliittoon, kun teidän tietoonne tuotiin epäilys Anni Vuohijoen epäasiallisesta käytöksestä?

”Nyt kun asia on Suekin käsittelyssä, en voi avata meidän – jo olympialaisissa käynnistyneen – selvitysprosessimme yksityiskohtia kunnioittaaksemme Suekin selvitystä.”

On ymmärrettävää, että sekä Vuohijoen että huippu-urheiluyksikön johtajan paikalta eronneen Mika Lehtimäen tapauksessa on monia asioita, jotka kuuluvat vaitiolovelvollisuuden piiriin.

Sen sijaan on vaikea nähdä, miten suorat vastaukset edellä esitettyihin kysymyksiin vaarantaisivat henkilöiden yksilösuojan tai Suekin tutkinnan riippumattomuuden.

Olympiakomitean suurin ongelma Lehtimäen ja Vuohijoen tapauksissa on ollut avoimuuden puute, ja toimitusjohtaja Salosen kommentit vain alleviivaavat tätä ongelmaa.