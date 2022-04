Keith Yandle ei ollut joutunut jättämään peliäkään väliin sitten vuoden 2009.

NHL:n kaikkien aikojen pisimmän otteluputken pelanneen Keith Yandlen ennätyksellinen saldo katkesi viime yön kierroksella. Yandle, 36, ei mahtunut Philadelphia Flyersin kokoonpanoon ottelussa Torontoa vastaan ja oli sivussa runkosarjasta ensimmäistä kertaa sitten maaliskuun 2009.

Yandlen peliputken lopullinen pituus oli 989 runkosarjaottelua. Pudotuspeleissä hän on ollut kokoonpanon ulkopuolella ennätysputkensa aikana.

”Hän otti sen juuri niin kuin hänen voi odottaa. Hän on ilmiömäinen ammattilainen ja käsitteli sen hyvin. Totta kai hän oli pettynyt, mutta sitä odottaakin hänen kokemuksellaan varustetulta kilpaurheilijalta ja ammattilaiselta”, sanoi Flyersin valmentaja Mike Yeo NHL:n verkkosivujen mukaan.

Yandlen ura ennätysmiehenä voi jäädä varsin lyhyeksi, sillä listan kakkosena on uraansa yhä jatkava Arizonan Phil Kessel. Kesselillä on koossa 968 ottelua, joten eroa on tällä hetkellä 21 ottelua. Tämän kauden pelimäärä ei riitä Kesselille pelimäärän saavuttamiseen, mutta mahdollisuus siihen on heti ensi kauden alussa.

Kesselin sopimus päättyy tähän kauteen, joten hänen pitää löytää työllistäjä ensi kaudelle, jotta mahdollisuudet säilyvät.

Kessel on halunnut pitää oman peliputkensa käynnissä. Maaliskuun alussa hän kävi pelaamassa ottelussa vain yhden vaihdon. Sen jälkeen hän poistui hallilta ja lähti kohti kotia. Syy erikoiseen ratkaisuun oli se, että Kessel palasi kotiin perheeseen lasta odottaneen vaimonsa tueksi.

Listakakkoseksi Kessel nousi myöhemmin marraskuussa ohittaessaan 1970- ja 80-luvulla sarjassa pelanneen Doug Jarvisin, joka sai kasaan 964 ottelua. Jarvis ei jättänyt koko NHL-urallaan ainoatakaan peliä väliin, sillä uran kokonaissaldo on samainen 964 peliä.