Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori toivoo, että Suomen urheilun eettinen keskus Suek saa täyden työrauhan, kun se tutkii painonnostaja Anni Vuohijokeen liittyvää häirintätapausta.

Olympiakomitea ja Vuohijoki tekivät viime viikolla molemmat omat tutkintapyyntönsä Suekille.

HS:n tietojen mukaan Vuohijoen on epäilty käyttäytyneen Pekingin olympiakisoissa epäasiallisesti Suomen jääkiekkomaajoukkueeseen kuulunutta varapelaajaa kohtaan.

Suomen jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Matti Nurminen vahvisti maanantaina HS:lle, että epäillyssä häirinnässä kyseessä oli nimenomaan Leijonien varapelaaja.

Nurminen totesi, etteivät pelaajat itse olleet kokeneet tulleensa häirityksi.

”Asiasta on nostettu epäily. Pelaajat eivät ole kohdanneet häirintää. Pelaava joukkue on elänyt kisakylässä omassa kuplassaan”, Nurminen sanoi.

Varapelaajat ja Vuohijoki asuivat Pekingissä jonkin aikaa samassa hotellissa, pelaava kokoonpano sen sijaan koko ajan omassa kuplassaan.

Varapelaajia Pekingissä olivat Veli-Matti Savinainen (Jokerit), Teemu Turunen (Jokerit), Oliwer Kaski (Avangard Omsk), Tommi Kivistö (Jokerit) ja Janne Juvonen (HC Ambrì-Piotta). He kaikki palasivat kisoista kotiin ennen finaalia, jossa Suomi kukisti Venäjän ja otti ensimmäistä kertaa jääkiekon olympiakultaa.

Ulkopuolinen taho oli tehnyt Vuohijoen epäasiallisesta käyttäytymisestä selvityspyynnön Suomen olympiakomitealle, joka käynnisti jo kisojen aikana selvityksen Vuohijoen toiminnasta ja vei asian Suekiin.

Ilta-Sanomien mukaan selvityksen käynnisti Olympiakomitean henkilökuntaan kuuluva henkilö, joka oli todistanut roisia kielenkäyttöä Vuohijoen viettäessä aikaa olympiaedustajien tiloissa pelaajien kanssa ainakin yhtenä iltana.

Vuohijoki oli Pekingissä olympiakomitean hallituksen urheilijaedustajana. Hän kertoi viime viikon perjantaina eroavansa hallituksesta.

Tapauksen seurauksena olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori piti Vuohijoelle puhuttelun. Vuohijoki syytti sen jälkeen Vapaavuorta pelolla johtamisesta.

”Minulla on velvollisuus olympiakomitean hallituksen puheenjohtajana kiinnittää huomiota asiaan, jos väitetään, että hallituksen jäsen on käyttäytynyt sopimattomasti”, Vapaavuori sanoo nyt.

”Täysin pöyristyttävää, että tämä yritetään kääntää jollain tavalla minun haitakseni. Asiaa on puitu hyvässä yhteishengessä Jääkiekkoliiton kanssa”, Vapaavuori toteaa HS:lle.

Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori.

Anni Vuohijoki kertoi tapauksesta itse perjantaina sosiaalisessa mediassa. Hän sanoi ottaneensa Suekiin yhteyttä Vapaavuoren torstaisen tiedotus­tilaisuuden jälkeen. Perjantaina aamulla Suek ilmoitti Vuohijoelle, että asia otetaan tutkittavaksi.

”Olen ihan varma, että asianomaiset tahot kertovat Suekille, mitä ovat nähneet. Miten Suek arvioi ja mihin päätyy? Sitä ei kukaan tiedä ja sitä on mahdoton arvioida. Suek selvittää ja palaa asiaan, kun palaa. Annetaan heille tässä työrauha”, Vapaavuori sanoo.

Hän korostaa, ettei Vuohijoki ole työsuhteessa olympiakomiteaan.

”Vuohijoki on luottamushenkilö. Sen takia meillä ei ole käytössä sen kaltaisia kurinpitovälineitä kuin työtekijöiden osalta. Senkään takia emme voi itse tehdä tutkintaa, mutta Suekilla on oikeus arvioida asiaa laajemmasta tulokulmasta.”

Vapaavuoren viime torstaisen tiedotustilaisuuden jälkeen julkisuuteen tuli tietoja myös mahdollisesta kolmannesta häirintäepäilystä, joka liittyy Tokion viime vuoden kesäolympialaisiin.

Kun mukaan lasketaan häirintävyyhdin varsinainen alku – Huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen naisiin kohdistunut epäasiallinen käytös – esillä on siis kolme häirintätapausta.

Olympiakomitea vei myös Lehtimäen tapauksen Suekin tutkittavaksi. Se kuitenkin teki selvityspyynnön vasta sen jälkeen, kun Lehtimäki erosi viime viikon maanantaina.

”Tokion tapaus oli minulle vieras. Siellä on ollut jokin juttu, joka on tutkittu paikalla ja todettu, ettei tapausta ollut. Voi olla, että asia on arvioitu väärin. Kun asia tuli esille, en ollut siitä kuullut”, Vapaavuori sanoo.

Tokiossa sattuneessa tapauksessa oli tiettävästi kysymys luonteeltaan verbaalisesta häirinnästä.

Vieläkö esiin nousee uusia häirintätapauksia?

”En usko, että olympiakomitean piirissä enää tällaisia tapauksia on, mutta laajemmin urheiluyhteisössä hyvin saattaa olla.”

”Urheiluliike on maan suurin kansanliike. Sen piirissä on noin miljoona ihmistä. Vaikka yhteiskunta on mennyt paljon eteenpäin, erilaista epäasiallisesta ja jopa seksuaalista häirintää yhteiskunnassa ikävä kyllä on. Varmasti on myös urheiluliikkeessä. On tärkeää, että ne kitketään”, Vapaavuori sanoo.

”Samaan aikaan on tärkeää, että löytyy rohkeita naisia ja miehiä, jotka ovat näistä valmiita kertomaan.”

Oikaisu: Jutussa kerrottiin aiemmin, että Mika Lehtimäen kohdalla olisi kyse ollut naisiin kohdistuneesta seksuaalisesta häirinnästä. Termi on virheellinen.Kyse on ollut epäasiallisesta käytöksestä.