Selvitysmies Lauri Tarasti laati Maailman antidopingtoimistolle ehdotuksen, johon hän sai jo tunnin päästä vastauksen. ”On hyvä selvittää, mikä on nuoren urheilijan valmentajan vastuu.”

Vasta 15-vuotias venäläinen taitoluistelija Kamila Valijeva jäi vuodenvaihteessa kiinni dopingaineiden käytöstä.

Näytteestä löytyi trimetatsidiiniä, jota käytetään esimerkiksi huimauksen ja sydänvaivojen hoidossa. Aine on Maailman antidopingtoimiston (Wada) kiellettyjen aineiden listalla.

Valijeva sai kilpailla Pekingin olympiakisoissa, joissa hän oli mukana voittamassa Venäjän olympiakomitealle kultaa joukkuekilpailussa. Kisan olympiamitaleita ei ole vieläkään jaettu, koska dopingkäryn käsittely on kesken Rusadassa, Venäjän antidopingtoimikunnassa.

Valijeva selitti saaneensa elimistöönsä verenkiertoa ja kestävyyttä parantavaa sydänlääkettä isoisänsä juomalasista.

Tapauksesta ongelmallisen tekee Valijevan ikä. Maailman antidopingsäännöstön mukaan Valijeva on niin kutsuttu suojattu henkilö: alle 16-vuotiasta urheilijaa ei voida virallisesti liittää syylliseksi dopingrikkomukseen.

Korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvos Lauri Tarasti täytti viime kesänä 80 vuotta.

Valijevan tapaus on kummastuttanut myös ministerin arvonimen saanutta Lauri Tarastia, jolla on pitkä kokemus antidopingtyöstä. Hän oli muun muassa mukana laatimassa Wadan ensimmäisiä sääntöjä vuosina 2000–2002.

Nyt Tarasti on tehnyt Valijevan tapauksen ideoimana Wadalle ehdotuksen, että dopingista kärähtäneen alle 18-vuotiaan urheilijan valmentaja saisi automaattisesti yhtä pitkän toimintakiellon kuin urheilija on kilpailukiellossa.

”Se olisi moraalinen opetus”, Tarasti sanoo.

Tarasti lähetti ehdotuksena Wadalle maaliskuun lopulla. Wadan pääjohtaja Olivier Niggli vastasi Tarastille jo tunnin päästä ja sanoi, että ehdotus kiinnostaa. Myös Wadan uusi lakiasiainjohtaja Ross Wentzel kiinnostui ehdotuksesta.

”Asia nousee käsittelyyn Wadassa ja tulee takuulla harkintaan. On hyvä selvittää, mikä on nuoren urheilijan valmentajan vastuu. Alle 18-vuotias ei voi ymmärtää, mitä aineita hänelle annetaan eikä voi normaalisti niitä hankkia, kuten Valijeva erikoisia sydänlääkkeitä”, Tarasti sanoo.

Koska on vaikea esittää juridisesti pitävää näyttöä siitä, että valmentaja olisi hankkinut ja antanut dopingnaineita nuorelle urheilijalle, Tarasti ehdottaa valmentajalle rangaistuksen sijaan seuraamusta. Se estäisi valmentajaa osallistumista kansainvälisiin arvokilpailuihin.

Sen sijaan valmennustoiminta voisi jatkua ennallaan.

”Tässä olisi rangaistuksen ja seuraamuksen ero. Jos seuraamus on automaatio, näyttöä ei tarvita. Valmentajia on toki tuomittu dopingrikkeistä, mutta sitä on voitu harvoin todistaa.”

Wada uusii säännöstöään kuuden vuoden välein, viimeksi viime vuonna. Näin ollen Tarastin ehdotuksen toimeenpano voi viedä pitkään.

”Aikataulu riippuu Wadasta, en osaa sanoa.”

Wadan nykysäännöissä on yhä kohtia, jotka ovat aikanaan Tarastin laatimia. Ne koskevat nimenomaan urheilijan vastuuta.

”Se on ollut minulla erityinen teema.”

Venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat on toistaiseksi suljettu pois kansainvälisestä kilpailutoiminnasta. Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan takia Venäjällä ja Valko-Venäjällä ei järjestetä kansainvälisiä kilpailuja.

Tarastin mielestä on oikein, ettei maissa saa järjestää kilpailuja, mutta urheilijat hän vapauttaisi pannasta.

”En pidä siitä, että urheilijat eivät saa kilpailla. En usko, että heidän sulkemisensa on tehokas keino, päinvastoin. Eri asia on, jos urheilija on ilmaissut tukensa Vladimir Putinille. Silloin urheilijasta on tullut osa valtakoneistoa. Muuten urheilija saisi kilpailla neutraalina urheilijana”, Tarasti sanoo.

Tarasti on tunnettu selvitysmies. Alkuviikosta hän sai valmiiksi jo 21. selvitystyönsä. Tällä kerralla selvitettävänä oli yksityisen turva-alan yhteistyön kehittäminen.

”En ole lopettanut aktiviteettia”, 80-vuotias Tarasti sanoo.

Urheilussa ympäristöministeriön kansliapäällikkönä (1983–1994) ja korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksena (1994–2007) hän on aiemmin selvittänyt muun muassa urheilun eettisten kysymysten hallinnointia Suomessa, Huippu-urheiluyksikön sijoittamista Olympiakomiteaan ja vaalivirheitä Kansainvälisessä yleisurheiluliitossa.

Kaksi vuotta sitten hän selvitti pyynnöstä, tarvitaanko Suomeen erillistä huippu-urheilulakia. Tuloksena oli, ettei tarvita.

”Nyt ei ole uutta selvitystä meneillään, mutta eihän sitä koskaan tiedä.”