HIFK:n päävalmentaja Ville Peltonen uskoo ja toivoo pääsevänsä vaihtopenkin taakse tiistaiseen otteluun TPS:aa vastaan. HIFK:n kausi päättyy, mikäli TPS voittaa ottelun.

Helsingin IFK:n jääkiekon liigajoukkue tiedotti viikko sitten sunnuntaina, että päävalmentaja Ville Peltonen on sivussa pudotuspeliavauksesta Turun Palloseuraa vastaan.

Peltosta ei näkynyt IFK:n penkin takana Turussa, kun hän sairasti koronaviruksen aiheuttamaa covidia. Nyt hän on ollut poissa kaikista viidestä pelistä ja TPS hivuttautunut 3–2-johtoon.

HIFK:n ja TPS:n ottelusarja on edennyt kuudenteen kamppailuun, joka pelataan Helsingin jäähallissa tiistaina.

Pelaajien tilanteesta Peltonen ei puhu, mutta sanoo olevansa toiveikas mukaan pääsemisestä.

”Oli aika ärhäkkä [korona] täytyy sanoa, mutta onneksi nyt näyttää paremmalta. Kyllä se kovaa iski. En halua edes ajatella, millainen se olisi ollut ilman rokotuksia.”

Peltonen sanoi tuntevansa itsensä terveeksi tai ainakin koronasta toipuneeksi, mutta seurassa halutaan olla erityisen varovaisia.

Äänessä kuuluu vielä tietynlainen karheus, mutta se voi kestää pitkään sen jälkeen, kun oireet ovat menneet pois.

”Meillä ovat tiukat protokollat, joilla halutaan varmistaa, että meidän koronaan sairastumattomat pelaajat ovat mahdollisimman turvassa.”

Peltonen ei vetänyt joukkueen harjoituksia vielä maanantainakaan, vaan valmennus on toiminut Samuli Tilkasen johdolla Peltonen taustalla tukien.

”Kova halu on päästä lähivalmentamiseen. Etävalmentaminen on mahdollista, mutta henkisesti se on jollain lailla raskasta kaikille enkä usko sen olevan niin tehokasta.”

”Kun olen ollut poissa, meidän joukkueella on ollut todellisia mahdollisuuksia kasvaa.”

Viiden puolivälieräottelun jälkeen TPS johtaa ottelusarjaa 3–2 ja välieräpaikka on katkolla jäähallissa.

Etäseurannan perusteella Peltonen ei lähde nostamaan yhtä yksittäistä syytä TPS:n vahvuuteen, mutta yhdestä asiasta hän on varma omassa joukkueessaan.

”Pienet asiat ratkaisevat näissä karkeloissa. Puolustaminen on se, mitä pitää varmasti parantaa. Se on ihan selvä, ainakin meillä.”

IFK pelasi viidennen ottelun Turussa melko vajaalla puolustuksella, ja keskushyökkääjä Petteri Wirtanen sai komennon alakertaan.

Wirtasella on kokemusta puolustajana pelaamisesta, vaikka se ei olekaan hänen omin paikkansa.

Ykköskategorian puolustaja Jordan Schmaltz kärsi sunnuntaina pelikieltoa järjettömästä mailaniskustaan ja pysyy poissa kokoonpanosta myös tiistaina. Hän jättää loven, jota ei ole kovinkaan helppo paikata.

Peltonen ei voinut pudotuspelihengen mukaisesti kertoa, mihin katosivat maalintekijät Jere Innala ja Roni Hirvonen IFK:n kokoonpanosta ennen viime ottelua.

Sitäkään Peltonen ei voi sanoa, voisiko joku aikaisemmin puuttuneista pelaajista palata kaukaloon. Lista on hyvin pitkä ja siihen mahtuu puolisen tusinaa laadukasta kiekkoilijaa.

”Toivottavasti pääsen itse ja muutama muukin mukaan.”

HIFK ja TPS kohtaavat Helsingin jäähallissa tiistaina kello 18.30. Tiistain muut ottelut: KooKoo–Jukurit (KooKoo johtaa 3–2), Ilves–Kärpät (3–2). Cmore näyttää ottelut suorina lähetyksinä.