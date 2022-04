Iga Swiatek sanoi kuvitelleensa pelaavansa Ashleigh Bartya vastaan vielä kymmenen vuoden päästäkin.

Tenniksen maailmanlistan ykkönen Iga Swiatek sanoo itkeneensä 40 minuuttia kuultuaan kolminkertaisen Grand Slam -voittajan Ashleigh Bartyn šokkipäätöksestä lopettaa tennisuransa viime kuussa.

Swiatek nousi maailmanlistan ykköseksi maanantaina sen jälkeen, kun Australian Barty päätti lopettaa tennisuransa 25-vuotiaana.

”Itkin 40 minuuttia”, Swiatek kertoi BBC:lle maanantaina.

”En tiennyt, mitä oli tapahtumassa, ja se todella yllätti minut. Minulla oli aina ollut visio siitä, miten pelaisimme 35-vuotiaaksi asti, kunnes kehomme olisivat niin väsyneitä, että emme voisi enää jatkaa.”

Swiatek sanoi tarvinneensa aikaa ymmärtääkseen, mitä Ash Barty oli ajatellut.

”Hänen päätöksensä oli todella rohkea, ja siksi olin kovin tunteellinen.”

Swiatek sanoo käyneensä läpi paljon tunteita myös sen jälkeen, kun hän tajusi, että voisi ottaa maailmanlistan ykkösen paikan haltuunsa. Niin kävikin sen jälkeen, kun 20-vuotias Swiatek voitti toisen kierroksen ottelunsa Miamin avoimessa turnauksessa.

”Kahden tunnin tunteissa vellomisen jälkeen tajusin, että en tiedä, mitä on tapahtumassa, mutta minun pitäisi vielä voittaa joitain otteluita”, Swiatek sanoi.

Miamin turnauksen hän voitti lopulta häviämättä erääkään ja kukisti turnauksessa nelinkertaisen Grand Slam -voittajan Naomi Osakan erin 6–4, 6–0 finaalissa.

Voitto oli hänelle kolmas perättäinen turnausvoitto Qatarin ja Indian Wellsin turnausten voittamisen jälkeen. Hänestä tuli ensimmäinen tennispelaaja, joka on voittanut kolme WTA 1000 -turnausta kauden alussa.

Barty ylisti Swiatekia maailmanlistan ykköseksi noususta.

”Hän on uskomaton persoona ja loistava tennispelaaja. Hän on tuonut kentälle tuoretta, pelotonta energiaa, mikä on ollut uskomatonta”, Barty sanoi WTA:n mukaan.

”Toivottavasti hän voi olla oma itsensä ja jahdata tavoitteitaan urallaan.”

Swiatek sanoi olevansa ylpeä siitä, että hän on ensimmäinen puolalainen tennispelaaja, joka on noussut kaksinpelin maailmanlistan ykköseksi.

”En yleensä keskity numeroihin tai sijoituksiin maailmanlistalla, mutta tämä on valtava hetki minulle”, hän kirjoitti Twitterissä.

”Toivon, että jonain päivänä on vielä useampia puolalaisia pelaajia korkeimmalla tasolla. Olen kiitollinen siitä, että työni voi inspiroida ihmisiä. Ja viimeisimpänä, muttei suinkaan vähäisimpänä asiana, rakastan peliä ja arvostan jokaista hetkeä näinä päivinä.”