Lehtonen ja Komarov tavoittelevat KHL-finaalipaikkaa Pietarin SKA:ssa.

Viisi ja puoli viikkoa jatkunut Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on saanut viime aikoina yhä raaempia muotoja. Viikonloppuna järkyttivät Kiovan lähellä sijaitsevasta pikkukaupungista Butšasta tulleet tiedot, joiden mukaan venäläissotilaat olivat surmanneet satoja ukrainalaisia siviilejä.

Venäjän maine ei urheilukentillä ole näinä aikoina häävi. Venäläisvetoisessa KHL-jääkiekkoliigassa pelaa silti vielä kolme suomalaista pelaajaa, kun sarjassa kiekkoillaan välieriä.

Pietarin SKA:ssa kiekkoilevat Leijonissa Pekingissä olympiakultaa voittaneet puolustaja Mikko Lehtonen ja hyökkääjä Leo Komarov. Lisäksi Traktor Tšeljabinskissa pelaa hyökkääjä Teemu Pulkkinen, joka tosin on ollut loukkaantuneena.

Lehtonen ja Komarov pelaavat välierissä Pietarin SKA:ssa finaalipaikasta Moskovan TsSKA:ta vastaan. SKA:n hyökkääjä Joonas Kemppainen palasi Suomeen jo aiemmin.

”Hän palasi loukkaantumisen vuoksi”, Suomen maajoukkueen GM Jere Lehtinen täsmensi. Lehtinen ei lähde ennakkoon sulkemaan MM-portteja Lehtoselta ja Komarovilta, vaikka KHL ei tähän maailman aikaan ulkomailla suuressa huudossa olekaan.

”Maailmantilanteesta olemme varmasti kaikki samaa mieltä... Mutta heidän [Lehtosen ja Komarovin] suhteensa on vaikea ottaa kantaa, kun ei tiedä, mikä on heidän tilanteensa siellä. He eivät ole ainoita jääkiekkoilijoita, jotka hankkivat elantoaan KHL:ssä. Joka ei ole ollut Venäjällä, hänen kannattaisi miettiä, miltä kantilta lähtee arvostelemaan”, Lehtinen huomautti.

”Katsotaan, kun pelit KHL:ssä ovat ohi, voidaan sitten ottaa kantaa”, hän lisäsi.

Suomen maajoukkue matkustaa ensimmäiselle MM-leirilleen Tanskaan ensi sunnuntaina. Leijonien MM-leiriryhmässä on 14 olympiavoittajaa. Pekingin kultajoukkueessa oli yhteensä 17 KHL-kiekkoilijaa.

”Ensi viikon keskiviikkona ja torstaina ovat maaottelut Tanskassa. Ehditään treenaamaan hyvin, mikä on tärkeää, kun ryhmässä on paljon pelaajia, jotka eivät ole hetkeen olleet joukkuetoiminnassa mukana”, Lehtinen sanoi.

Suomi on viime vuosina voittanut maailmanmestaruuden Slovakiassa 2019 ja MM-hopeaa Latviassa 2021.

Suomen MM-kotikisat alkavat 13. toukokuuta.