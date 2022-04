Raksilan jäästä pilkotti mainos, minkä takia ottelu keskeytettiin avauserässä.

Ilveksen ja Kärppien välisestä ratkaisevasta puolivälieräottelusta tuli eräänlainen farssi, ja ainakin oululaisten kannalta kovin kiusallinen tapahtuma. Kun avauserää oli jäljellä vajaa kymmenen minuuttia, keskeytettiin ottelu jääongelman takia.

Jäästä pilkotti mainos Ilveksen maalin lähellä, eikä pelaaminen ollut tuomarien mielestä turvallista. Joukkueet poistuivat ensin pukusuojiin, palasivat jäälle ja poistuivat sitten uudestaan jäältä. Raksilan kuuluttaja ilmoitti, että otteluun tulisi tunnin tauko jään huoltamisen takia.

Kärpät meni Saku Mäenalasen maalilla 1–0-johtoon vajaaksi jääneen avauserän aikana.

Tauon jälkeen joukkueiden kapteenit ja erotuomarit palasivat jäälle noin kello 20.13 tarkistamaan jään kuntoa. Pelaajien elkeiden perusteella he eivät ole tyytyväisiä jään kuntoon.

Kapteenit poistuivat pukukoppikäytävälle. Jääkone on nyt kentällä viimeistelemässä jäätä.

Kello 20.23 kapteenit Eemeli Suomi ja Atte Ohtamaa palasivat uudelleen jäälle tarkistamaan jään kuntoa. Keskustelu jäällä on jatkunut minuuttien ajan, kun kapteenit pohtivat jään turvallisuutta.

”Siihen on saatu jäätä päälle, mutta ei se taida olla samanlainen kuin jää muualla kentällä. Lämmittelyt on tehty uudelleen, ja kaikkeen on valmistauduttu”, Ilveksen Miro Nalli kertoi Cmoren lähetyksessä.

Kello 20.30 nähtiin lähetyksessä, että mainoksen reuna pilkisti edelleen esiin jään alta.