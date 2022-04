Bayernin vaihtosekoilu saattaa maksaa sille kolme pistettä, joista voi tulla todella arvokkaita Freiburgille.

Bundesliiga-seura Freiburg jätti maanantaina valituksen 1–4-tappioon päättyneestä ottelusta Bayern Müncheniä vastaan. Bundesliigan hallitsevalla mestarilla oli hetken aikaa kentällä 12 pelaajaa eli yksi ylimääräinen kenttäpelaaja.

Lauantain ottelussa Niklas Suele ja Marcel Sabitzer tulivat kentälle 86. minuutilla, mutta vain yksi pelaaja tuli kentältä vaihtoon, joten Bayernilla oli 17 sekunnin ajan ylimääräinen pelaaja kentällä.

”Freiburg on päättänyt eri tahojen kanssa käytyjen keskustelujen ja lakitulkintojen jälkeen jättää valituksen ottelusta”, Freiburg kertoi tiedotteessaan.

Liigan sääntöjen mukaan vaihtosääntöjen rikkomisesta voi olla seurauksena ottelun tuomitseminen Bayernin tappioksi ja kolmen pisteen myöntäminen Freiburgille.

”Ensinnäkin päädyimme tähän dilemmaan muusta kuin omasta syystämme”, tiedotteessa sanottiin.

”Freiburgilla ei ollut osaa vaihtotapahtumiin. Tästä huolimatta Saksan jalkapalloliiton säännöt ovat pakottaneet meitä ottamaan aktiivisen roolin tapahtumien laillisuuden arvioinnissa. Meillä ei ollut minkäänlaista kiinnostusta ottaa aktiivista roolia asiassa, joka on sysätty meille, ja rooli tuntuu epämiellyttävältä.”

Freiburgin mukaan yhtenä syynä valitukseen on laillisen varmuuden saaminen vastaavanlaisissa tapauksissa tulevaisuudessa.

Bayern on hyvää vauhtia matkalla kymmenenteen perättäiseen liigamestaruuteensa. Sillä on yhdeksän pisteen etumatka Borussia Dortmundiin. Freiburg on viidentenä ja kolme pistettä perässä RB Leipzigia, joka pitää hallussaan viimeistä Mestarien liigan paikkaan oikeuttavaa sijoitusta.