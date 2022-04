Serbialaisseuran pelaajat eivät kannatelleet Ukrainaa tukevaa viestilakanaa – seuran mukaan sen on noudatettava ”maan virallista linjaa”

Punaisen Tähden edustajat selittivät tapausta vetoamalla siihen, että seura ei halua ”politisointia”.

Serbialainen koripallojoukkue Belgradin Punainen Tähti otteli sunnuntaina Euroliigaa Liettuan Kaunasissa paikallista Zalgiris-seuraa vastaan, ja ottelua ennen osoitettiin tukea Ukrainalle. Serbialaisseuran pelaajat eivät kuitenkaan kannatelleet kotijoukkueen ja erotuomareiden tavoin pitkää sinikeltaista lakanaa, jossa luki ”Lopettakaa sota”.

Maanantaina Punaisen Tähden edustajat selittivät tapausta vetoamalla siihen, että seura ei halua ”politisointia”.

”Teimme selväksi jo useita päiviä ennen ottelua, että emme salli mitään politisoimista emmekä kanna mitään lakanaa, jossa on minkä tahansa maan värit”, seura tiedotti ja ilmoitti, että sen toivetta asian suhteen ei otettu huomioon.

Seura painotti myös, että maansa edustajana sen on ”seurattava maan virallista linjaa” joka on seuran mukaan ”selvä”. Serbia on tuominnut Venäjän hyökkäyksen YK:ssa, mutta se ei ole suostunut asettamaan sanktioita Venäjälle.

Punainen Tähti kysyi lisäksi, olisiko seuralla oikeus vaatia kaikkia pelaajia kannattelemaan Belgradissa pelattavissa otteluissa lakanaa, jossa lukee ”Kosovo on Serbiaa”. Sillä viitattiin Serbiasta vuonna 2008 irtautuneeseen Kosovoon, jonka itsenäisyyttä Serbia ei tunnusta.