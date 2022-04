Entinen Hartwall Arena on toistaiseksi suljettu.

Taitoluistelun EM-kilpailut siirtyvät Espoon Metro Areenalle.

Kansainvälinen luisteluliitto (ISU) myönsi kisat syksyllä 2020 Hartwall Arenalle, joka on Venäjän hyökkäyssodan takia toistaiseksi suljettu. Myös Harwall on vetäytynyt areenan toiminnasta.

Espoossa EM-kilpailut järjestetään 25.–29. tammikuuta 2023. Suomen Taitoluisteluliitto järjestää Metro Areenalla vuosittain kansainvälisen taitoluistelukilpailun Finlandia Trophy Espoon.

”Metro Areenan puitteet ovat taitoluistelulle tutut ja toimivat. Positiivista on myös se, että halli on metron myötä katsojille helposti saavutettavissa. Meillä on ollut hyvä yhteistyö jo Finlandia Trophyn osalta sekä Metro Areenan että Espoon kaupungin kanssa, joten tämä on sille luonnollinen jatkumo”, EM2023-kilpailujen pääsihteeri Outi Wuorenheimo sanoo tiedotteessa.

Suomen Taitoluisteluliitto on järjestänyt kymmenen viime vuoden aikana useita arvokilpailuja: EM-kilpailut vuonna 2009, MM-kilpailut 2017 ja lisäksi Grand Prix-kilpailun syksyllä 2018.

Muodostelmaluistelun aikuisten MM-kilpailut on järjestetty kahdesti, vuosina 2011 ja 2019.

Järjestyksessään 26. Finlandia Trophy Espoo järjestetään Metro Areenalla 6.–9. lokakuuta.2022.