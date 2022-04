Coloradon Lehkonen, Bostonin Haula ja Floridan Barkov pääsivät maalintekoon yön NHL-kierroksella.

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthers esitti huiman nousun ja otti jatkoajalle venähtäneen ottelun päätteeksi isännöimästään Toronto Maple Leafsista voiton maalein 7–6.

Ensimmäinen maali kilahti kotijoukkueen tilille vajaan neljän minuutin jälkeen, kun Sam Reinhart laukoi maalia kohden Aleksander Barkovin ja Jonathan Huberdeaun avustuksella.

Vaikka isännät iskivät ensimmäisen maalin taululle, näytti tilanne aina toisen erän lopulle saakka Floridan kannalta pahalta. Toronton William Nylander tasoitti tilanteen avauserässä ja toisen erän alkajaisiksi Toronto takoi kolme maalia noin kahteen minuuttiin.

Kun toista erää oli pelattu kahdeksan minuuttia ja 40 sekuntia Jake Muzzin iski kiekon Floridan verkon perälle ja vieraat olivat 5–1-johdossa.

Tilanne kuitenkin alkoi pikkuhiljaa muuttua toisen erän jälkimmäisellä puoliskolla. Floridan suomalaiskippari Barkov oli jälleen syöttöpuuhissa, kun Reinhartin teki seuran toisen maalin.

Seuraava maali syntyikin jo minuuttia myöhemmin suomalaishyökkääjä Anton Lundellin avittamana ja erän päättyessä isännillä oli koossa jo neljä maalia.

Kolmannessa erässä Jonathan Huberdeau tasoitti ensin tilanteen, jonka jälkeen Barkov vei Huberdeaun syötöstä isännät johtoon. Toronton John Tavares onnistui kuitenkin vielä tasaamaan tilit ja ottelun ratkaisu siirtyi jatkoajalle.

Voittomaalin iski lopulta Huberdeau, kun jatkoaikaa oli pelattu vajaat kolme minuuttia. Barkov teki Huberdeaun voittomaaliin upean esityön, nappasi illan kolmannen syöttöpisteensä ja kokosi tehot 1+3.

Barkov on pelannut vain 57 ottelua, mutta koossa on kovat tehot 34+42. Ketjukaveri Huberdau on pistepörssin toisena teholla 26+76. Kärjessä on Edmontonin Connor McDavid tehoilla 40+65.

Florida nappasi ottelusta jo viidennen perättäisen voittonsa. Lauantaina New Jersey Devilsiä vastaan Panthers nousi 2–6-takaa-ajoasemasta 7–6-jatkoaikavoittoon.

Columbus Blue Jacketsin maalitykin Patrik Laineen maalittomalle putkelle ei saatu edelleenkään loppua, kun ohiolaisseura vieraili Pennsylvaniassa. Maalintekijäksi NHL-uransa aikana profiloitunut suomalainen on pelannut nyt jo kahdeksan maalitonta ottelua peräkkäin.

Vieraat onnistuivat kuitenkin kaatamaan isäntäjoukkue Philadelphia Flyersin maalein 4–2.

Yrityksestä Philadelphian tappio ei silti ollut kiinni, sillä isännät räimivät kiekkoa Columbuksen maalia kohti hurjat 49 kertaa. Ottelun tähdeksi noussut latvialaisveskari Elvis Merzlikins onnistui kuitenkin torjumaan kunnioitettavat 47 laukausta.

Columbus lähetti Philadelphian maalia kohti maltillisemmat 30 laukausta, joista viidesosa lähti Laineen lavasta. Kuusi kertaa maalia kohti laukoneelle suomalaiselle kertyi eniten yrityksiä oman joukkueensa riveistä.

Seuraavaksi eniten maalia kohti ohiolaisista laukoi Zach Werenski, jonka maalisaldo jäi neljästä yrityksestä huolimatta nollille. Toisin kuin Laine, Werenski ei lähtenyt kaukalosta kuitenkaan tyhjin käsin, vaan hänelle siunaantui syöttöpiste Carson Meyerin avauserän 2–0-maalista.

Patrik Laine on tehnyt runsaan 400 ottelun NHL-urallaan kaikkiaan 175 maalia.

Laineelle vihellettiin päätöserässä kahden minuutin rangaistus korkeasta mailasta.

Pennsylvaniassa oli vieraisilla myös Colorado Avalanche, joka otti kotijoukkue Pittsburgh Penguinsista 6–4-vierasvoiton.

Coloradon Nathan MacKinnon teki ottelun avausmaalin Mikko Rantasen ja Andre Burakovskin avustamana. Sama kolmikko oli vauhdissa myös toisessa erässä ja Rantanen otti MacKinnonin toisesta maalista illan toisen syöttöpisteensä.

Rantanen pelasi uransa 400. ottelun ja on iskenyt tehot 164+236=400.

Coloradon kuudennen maalin iski päätöserän viimeisellä minuutilla Artturi Lehkonen, joka pelasi niin ikään 400. ottelunsa. Pittsburghin Mike Matheson ehti vielä päivittää loppulukemia parisenkymmentä sekuntia myöhemmin.

Boston Bruinsin suomalaishyökkääjä Erik Haula avasi maalihanat Michiganin-vierailulla. Bostonia isännöi Detroitissa kotijoukkue Red Wings. Ottelu alkoi bostonilaisittain hyvin, sillä Brandon Carlo iski vierasjoukkueen 2–0-johtoon vajaat kymmenen minuuttia Haulan maalin jälkeen.

Aivan avauserän lopulla Dylan Larkin kuitenkin kavensi ja toisen erän jälkeen isännät olivat jo 3–2-johdossa.

Päätöserässä Bostonin Patrice Bergeron teki vielä Detroitin neljännen onnistumisen jälkeen kavennusmaalin, mutta ottelu päättyi Detroitin Sam Gagnerin 5–3-voittomaalin mukaisiin lukemiin.