Melbnournen radalla on nyt neljä drs-aluetta.

Formula ykkösten Saudi-Arabian osakilpailu tarjosi hallitsevan maailmanmestarin, Red Bull -tallin Max Verstappenin ja Ferrari-tallin Charles Leclercin kissa ja hiiri -leikin.

Kaksikko ajoi pitkät pätkät aivan peräkkäin, ja kun toinen ohitti, hetken päästä toinen teki samoin.

Ensi viikonloppuna F1-sirkus palaa kahden vuoden tauon jälkeen Australiaan, ja Melbournen F1-rataa on uudistettu: osaa mutkista on levennetty ja muun muassa mutkien yhdeksän ja kymmenen sikaanin jälkeen on tehty uusi suora.

Keskiviikkona Formula 1 tiedotti, että radalla on nyt neljä drs-aluetta. Tämä on ensimmäinen kerta F1-historiassa, kun drs-alueita enemmän kuin kolme.

Asiasta kertoo muun muassa Autosport. Siten Saudi-Arabiassa tapahtuneen tiukan kisailun odotetaan jatkuvan.

Drs mahdollistaa paremmin ohitukset, sillä sen avulla auton takasiivekettä saa liikutella ilmanvastuksen vähentämiseksi.

Drs:n tarkastelupisteitä on kuitenkin vain kaksi. Tarkastelupisteessä etäisyys edellä ajavaan pitää olla alle sekunti, jolloin drs:n käyttö sallitaan. Australiassa tämä tarkoittaa sitä, että jos etäisyys pisteellä on alle sekunnin, drs:ää saa käyttää kahdella peräkkäisellä drs-alueella.

Top Gear -sivusto kertoi neljästä drs-alueesta jo aiemmin tällä viikolla ja totesi ”valmistaudu lisääntyvään ohitushulluuteen”.

”Tämä on hullua. Yksi lisää kaikille Peep Show -faneille”, sivusto kirjoitti.