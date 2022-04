208-senttinen Ari-Pekka Liukkonen on saanut 201-senttisen nuoren kirittäjän

Euroopan mestari Liukkonen on toiminut mentorina Kalle Mäkiselle, joka oli lähellä kukistaa esikuvansa Mäkelänrinteessä.

Uimarisuuruus Ari-Pekka Liukkonen koki viime vuonna uransa huippuhetken Budapestin EM-kisoissa, mutta myös valtavan pettymyksen Tokion olympialaisissa.

Miesten 50 metrin vapaauinnin hallitseva Euroopan mestari jäi olympialaisissa alkueriin ja kertoi kisojen jälkeen kärsineensä ahdistuksesta kauden päätavoitteen ympärillä.

Vuoristoratamaisen vuoden jälkeen Liukkonen avasi kansainvälisen kisakautensa alkuviikon Helsinki Swim Meet -kilpailuissa.

208-senttisen uimarijärkäleen tähtäin on asetettu jälleen tiukasti arvokisoihin, kesäkuun MM-uinteihin Budapestiin ja elokuun EM-kisoihin Roomaan – ja vielä sitäkin pidemmälle, Pariisin olympialaisiin 2024.

”Viime vuoden EM-kisat näyttivät, että pystyn hyvänä päivänä voittamaan kenet tahansa. Olympialaiset taas sen, että kun homma ei toimi, niin tuolla tasolla ei ole asiaa alkueristä jatkoon. Koen, että minulla on koko ajan enemmän ymmärrystä, työkaluja ja taitoa käsitellä hyvinvointiin liittyviä asioita”, 33-vuotias Liukkonen kertoi.

Kotikaupunkinsa Jyväskylän uuteen seuraan Aaltoon siirtynyt Liukkonen korosti, miten pienten marginaalien kamppailua sprinttimatka on.

”Psyykkinen oireilu on näkynyt minulla yleensä myös fyysisenä oireiluna. Kun tehdään tuollaista mielellään alle 22 sekunnin kilpailusuoritusta maailman huipulla, kaiken pitää toimia, jos haluaa pärjätä.”

Liukkonen oli keskiviikkona Mäkelänrinteen 50 metrillä kolmas ajalla 22,85, joka tyydytti suomalaista. Voitto meni Liukkoselle tutulle norjalaiselle Nicholas Lialle (22,29), ja toiseksi ehti Algerian Oussama Sahnoune (22,72).

”Ajattelin, että jos alle 23 sekunnin pääsen, niin siihen voi olla tyytyväinen. Uintina tämä oli todella hyvä. Kunto ei ole lähelläkään vielä sitä, mitä arvokisoissa pitäisi olla. Nyt tarvitaan kisastartteja kesää kohti, että ollaan arvokisoissa ennätysvauhdeissa ja 21-alkuisilla ajoilla”, viikonloppuna kauttaan Ruotsissa jatkava Liukkonen totesi.

Liukkonen on saanut paraatimatkalleen nuoren suomalaiskirittäjän Kalle Mäkisen, joka kukistikin Liukkosen viime joulukuussa lyhyen radan SM-uinneissa. Mäkelänrinteessä 20-vuotias Mäkinen jäi esikuvastaan vain sadasosan päähän.

”Piti antaa A-P:lle nyt voitto, kun SM-kisoissa voitin hänet. Tehdään töitä kesää kohti, niin saadaan entistä kovempia skaboja”, Mäkinen virnisti.

Pohjois-Haagan yhteiskoulun abiturientti Mäkinen kertoi kauden tavoitteekseen Rooman EM-uinnit. Hän on seurannut Liukkosen otteita pienestä pitäen.

”Hän (Liukkonen) on ollut maailman kärkeä ainakin kymmenen vuotta ja ollut viime aikoina minulle pienenä mentorina. Olen kysellyt paljon kaikkea, ja hän on antanut hyviä neuvoja. Varsinkin hänen Euroopan mestaruutensa näytti, että Suomessa on osaamista ja olosuhteet maailman huipulla pärjäämiseen”, 201-senttinen Mäkinen painotti.