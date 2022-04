Everton luisui vierastappiolla taas askeleen lähemmäksi kohti putoamista.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa Burnley vei keskiviikkoillan myöhäisottelussa kotinurmellaan 3–2-voiton Evertonista. Isännät menivät johtoon jo kohtaamisen alkuvaiheilla, kun Nathan Collins teki ensimmäisen maalinsa seuran riveissä.

Tilanne kääntyi kuitenkin jo ottelun ensimmäisellä puoliskolla huonompaan suuntaan, kun Richarlison onnistui kahdesti rangaistuspotkussa. Hän tasasi ensin tilit kuutisen minuuttia Collinsin osuman jälkeen. 2–1-johtoon Richarlison saatteli Evertonin noin 23 minuuttia tämän jälkeen.

Jay Rodriguez tasoitti tilanteen, kun toista puoliaikaa oli pelattu alle kymmenen minuuttia. Tasatilanteessa saatiin jännittää kuitenkin vielä puolisen tuntia, sillä Burnleyn Maxwel Cornet teki voittomaalin, kun varsinaista peliaikaa oli jäljellä enää viitisen minuuttia.

Kotivoitto katkaisi Burnleyn viiden voitottoman ottelun putken. Crystal Palacea vastaan pelatun tasapelin jälkeen Burnley oli hävinnyt edelliset neljä otteluaan tekemättä maalin maalia.

Burnley on sarjataulukossa 18. sijalla yhteensä 24 pisteellä. Everton on puolestaan sijaa ylempänä ja joukkueen pistetilillä on 25 pistettä.

Everton on voittanut kauden liigaotteluistaan seitsemän, kun taas Burnley nappasi vasta neljännen voittonsa. Kummallakin seuralla on takanaan 29 ottelua.