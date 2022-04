TPS:n päävalmentajalle Jussi Ahokkaalle kiekkoliigan pudotuspelien seitsemäs ottelu oli koettelemus, mutta nuori valmentaja joutui viisi vuotta sitten paljon pahempaan paikkaan.

Raimo Helminen vei TPS:n Liigan loppuotteluun viime kaudella, eikä sen alle saisi jäädä – ainakaan paljon. Ahokkaan, 41, pesti Turussa olisi alkanut nihkeästi ilman välieräpaikkaa.

Vuoden 2017 alussa Ahokas eli vähän toisenlaisia hetkiä. Hän oli matkustanut vaimonsa Elinan kanssa Montrealiin katsomaan nuorten MM-kiekkoa.

Ajatuksissa oli kiekkoilullinen lomamatka, johon osui yksi ottelu kommentaattorina Yleisradion selostuskopissa. Muu aika oli varattuna ensisijaisesti vaimolle, kiekolle ja kaupungilla kiertelylle.

Ahokas halusi katsoa, miten Nuoret Leijonat menestyy Montrealissa, koska päävalmentajan pesti oli varattu hänelle seuraavan vuoden MM-turnaukseen.

Jukka Rautakorpi sai yllätyspotkut kesken kisojen ja valmiiksi paikalla ollut Ahokas kutsuttiin hätiin.

”Olin nuori valmentaja, mitä olisin voinut tehdä. Ei minulla ollut mitään muuta kuin hävittävää. Se oli raju kokemus”, Ahokas sanoo Liigan pudotuspelien välipäivänä.

Tilanteen dramatiikkaa lisäsi omalla tavallaan, että Rautakorpi oli juuri se henkilö, joka palkkasi Ahokkaan Jääkiekkoliittoon. Kokematon valmentaja ottaisi kotimaisen legendan paikan – ja vieläpä häkellyttävästi kesken lyhyen turnauksen.

Tärkeintä oli vain pelastaa Nuorten Leijonien sarjapaikka ylimmällä tasolla.

”Oltiin silloin tietenkin vaimon kanssa samassa huoneessa. Hän näki, että miehellä oli vähän painetta pöntössä.”

Ahokas hyppäsi liikkuvaan junaan, tutustui pelaajiin, jututti heitä, yritti purkaa solmuun menneitä klikkejä ja pelastaa mitä pelastettavissa oli.

Kun MM-turnaus oli ohi ja Nuorten Leijonien sarjapaikka pelastettu, purkautuivat Ahokkaan paineet. Hänelle nousi 40 asteen kuume. Elimistö antoi periksi.

Sitä Ahokas miettii nyt, mitä se vaikuttaa ihmisen mieleen, kun näköpiirissä ei ole muuta kuin hävittävää.

Kaksi vuotta Montrealin draaman jälkeen tunnelmat olivat toisenlaiset. Nuoret Leijonat juhli MM-kultaa Vancouverissa ja Ahokas sai pelaajien mukana kultamitalin.

Aarne Talvitien kipparoiman nuorten joukkueen kultamitali oli iso kiekkouutinen Suomessa, mutta jopa vielä isompi Kanadassa. Ei ole helppoa voittaa eurooppalaisena maana MM-turnausta Kanadassa.

”Jos olisin pohjoisamerikkalainen valmentaja, olisin jo NHL:ssä. Näin se menisi”, Ahokas sanoo ja nostaa Dominique Ducharmen esille yhtenä esimerkkinä, joka nousi Kanadan nuorten joukkueesta Montrealin NHL-ryhmään.

Ahokas lataa tänä keväänä ja kahdella seuraavalla kaudella kaiken tarmonsa TPS:n menestykseen, mutta ei peittele suurta haavettaan valmentaa joku päivä NHL:ssä.

”On se unelma ja tavoite, mutta sitä ei tiedä, milloin se voisi tulla. Nyt on Palloseura etusijalla.”

Ahokas syntyi Oulussa, mutta muistikuvia sieltä ei ole. Perhe muutti insinöörinä työskennelleen isän työn perässä Irakiin, Jemeniin ja Libyaan, kun Jussi oli alle vuoden.

Niissä maissa pikkupojat saivat jahdata pölisevillä hiekkakentillä skorpioneja, jääkiekosta ei ollut tietoakaan.

”Irakissa rakennettiin Saddam Husseinille pommisuojia”, Ahokas heittää ja lisää perheen käyneen häissä Jemenin vuoristossa, josta sanotaan terroristijärjestö al-Qaidan aloittaneen toimintansa.

Yli 30 vuotta sitten suomalaiset rakensivat paljon noissa maissa ja Ahokkaat asuivat Lähi-Idässä siihen asti, kun poika täytti seitsemän.

Kiekkoilulliset opit Ahokas sai vasta Espoossa. Valmentaja hänestä tuli hyvin yksinkertaisella tavalla. Nuori maalivahti huomasi, ettei kiekot oikein tartu.

Yritystä oli paljon, tulosta vähän vähemmän.

”Nuorena ei pääkoppa kestänyt epäonnistumisia.”

20-vuotiaana Ahokas huomasi olevansa kiekkovalmentaja, mutta nuorten maalivahtien leirejä hän oli vetänyt 16-vuotiaasta lähtien.

Kansainvälinen koulu antoi englannin taidon, joka on pysynyt yllä lukuisilla matkoilla Pohjois-Amerikkaan. Kieliasiat olisivat kunnossa, jos joskus NHL-unelma täyttyisi.

Sitä ennen täytyy löytää keinot Ilveksen pysäyttämiseen ja Tampereen unelmafinaalin pilaamiseen.

Otteluparista Ilves–TPS voi odottaa erittäin tasaista. Molemmilla riittää hyökkäysvoimaa, maalivahdit ovat vireessä ja Ahokas kehuu mielellään Ilveksen puolustusta.

”Kova sarja tulossa, runkosarjassakin pelattiin 2–2. Ilves on erittäin luisteluvoimainen ja heillä on hyvä pakisto, mutta näen, että meillä on mahdollisuus. Me kamppaillaan ja heittäydytään, vaikka nämä kuulostavat kliseiltä, mutta kun ollaan yhtenäisiä, voimme saavuttaa mitä vain.”

Toisessa välieräsarjassa kohtaavat Tappara ja Kouvolan KooKoo. Tampereella odotetaan sydän pakahtuen liigahistorian kolmatta paikallisfinaalia. Helsingissä HIFK ja Jokerit ratkaisivat mestaruuden 1983 ja HIFK ja Espoon Blues 2011.

Tampereella ei ole paikallisfinaalia pelattu, mutta hieno maistiainen tuli, kun rakkaat viholliset kohtasivat Liigan puolivälierissä 2017. Silloin tarvittiin seitsemän ottelun sarja, kunnes Tappara jatkoi välieriin.

Enää on kaksi estettä hämäläisen unelmafinaalin tiellä ja toinen tulee Turusta ja toinen Kouvolasta.

Tappara ja KooKoo kohtaavat ensimmäisessä välierässä perjantaina kello 18.30. Ilves–TPS ja KooKoo–Tappara pelataan lauantaina kello 17. Jatkopaikkaan vaaditaan neljä voittoa. Cmore näyttää ottelut suorina lähetyksinä.