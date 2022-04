Saudi-Arabiasta paluun jälkeen Mercedes on tehnyt töitä kellon ympäri kuroakseen etumatkaa kiinni.

Kahdeksan viimeisintä valmistajien mestaruutta formula ykkösissä voittanut Mercedes-talli on avannut tämän kauden reilusti kilpailijoitaan perässä, kun sekä Red Bull että Ferrari hallitsivat niin Bahrainissa kuin Saudi-Arabiassakin. Kauden kolmas gp-viikonloppu Melbournen radalla Australiassa ei lupaa mahtitallille välttämättä sen parempaa, miettii Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff.

Saudi-Arabiasta paluun jälkeen Mercedes on tehnyt töitä kellon ympäri kuroakseen etumatkaa kiinni. Töitä piisaa silti yhä riittämiin, sanoi Wolff torstaina.

”Olemme yhä oppimatkalla, ja kaksi ensimmäistä gp-viikonloppua osoittivat, että oppimista on yhä paljon. Tällä hetkellä esitykset radalla eivät täytä odotuksiamme, mutta joka ikinen [tallin tehtaalla] Brackleyssä ja [päämajassa] Brixworthissa on keskittynyt ongelmien ymmärtämiseen ja oikeiden ratkaisujen löytämiseen. Taikatemppuja siihen ei ole tähän [Australian] viikonloppuun, mutta etenemme tasaisen varmasti kohti seuraavia kisoja ja sitä kautta toivottavasti lähemmäs kärkeä”, Wolff sanaili.

”Siihen asti on maksimoitava jokainen mahdollisuus ja otettava paras irti siitä, mitä meillä on.”

Kauden avauskisassa Bahrainissa Lewis Hamilton oli kolmas Ferrarin Charles Leclercin ja Carlos Sainzin perässä, mutta vain koska Red Bullin Max Verstappen ja Sergio Perez keskeyttivät kisan loppuvaiheissa. Toinen Mercedes-kuski George Russell oli neljäs.

Saudi-Arabiassa kaksi viikkoa sitten Hamilton oli vasta kymmenes ja Russell viides, selvästi edelle ajaneiden Ferrarien ja Red Bullien vauhdista jääneenä.

Wolff kuitenkin kiittelee ajajiensa kärsivällisyyttä hankalassa tilanteessa.

”Meillä on haasteita edessä, mutta nautimme siitä ja se on aikaa, jolloin talli näyttää todellisen luonteensa. Lewis ja George ovat tärkeässä roolissa tässä kokonaisuudessa, antamassa palautetta ja viettämällä aikaa simulaattorissa. He tekevät yhdessä töitä auttaakseen meitä eteenpäin.”

Mercedes on valmistajien MM-pisteissä toisena, 40 pistettä Ferrarin perässä ja pisteen edellä Red Bullia. Kuljettajien sarjassa Hamilton on viidentenä, eroa hänellä kärkimies Leclerciin on 29 pistettä. Kolme pistettä tallitoveriaan enemmän kerännyt Russell on pisteissä neljäntenä.