Weddle sai nimensä NFL-pelaaja Eric Weddlen mukaan.

Eric Weddle on Los Angeles Ramsin pelaaja.

Kahdelta lukiolaiselta meni vain yksi biologian oppitunti Wordlen uusimman version luomiseen, kertoo ESPN. Kaksikko teki NFL-version ja nimeksi tuli Weddle.

Koska pojat ovat alaikäisiä, ESPN:n mukaan heidän vanhemmat pyysivät, että poikien nimiä ei kerrota.

ESPN:n mukaan kaksikko on myös ollut yhteydessä Weddleen nimen käytöstä pelissä, jota he kutsuvat ”aika villiksi”. Kaksikko valitsi nimeksi Weddlen, koska se kuulostaa Wordleltä ja koska Weddle on heidän suosikkipelaajansa.

Weddle-pelissä pelaajalla on kahdeksan yritystä keksiä amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan pelaajan nimi, joukkue, divisioona, pelipaikka, pituus, ikä ja pelinumero. Vihreä tarkoittaa täysin oikeaa vastausta ja keltainen lähes oikeaa vastausta.

Weddle poikkeaa jo melkoisesti Wordlestä, sillä tässä ei haeta viiden kirjaimeen sanaa.

Alkuperäisen Wordlen kehitti Josh Wardle, jolta The New York Times osti sen viime tammikuussa.

Wordlestä on tehty jo lukuisia versioita myös urheiluun, muun muassa Koripallon NBA-liigaan liittyvä Poetl, baseballiin MLB:hen WARdle, NHL:ään Gordle sekä lukuisia jalkapalloon liittyviä versioita ja myös F1-wordle löytyy.