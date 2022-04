Suhosen sopimus on voimassa kesään 2026 asti.

Jalkapalloilija Anssi Suhonen, 21, on tehnyt kolmivuotisen jatkosopimuksen Saksan kakkosliigan HSV:n kanssa. Suhosen sopimus on voimassa kesään 2026 asti, HSV kertoi nettisivuillaan.

Suhonen siirtyi Hampurin tammikuussa 2017. Hän debytoi HSV:n edustusjoukkueessa elokuussa 2021 Saksan cupin ottelussa ja on sen jälkeen pelannut kolmessatoista Saksan kakkosliigan ottelussa.

”Anssi on tällä kaudella ottanut kehityksessään ison askeleen eteenpäin ja löytänyt paikkansa joukkueessa. Hän on näyttänyt osaamistaan HSV:ssä ja Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa useampaan otteeseen. Näemme Anssissa suuren kehityspotentiaalin ja olemme erittäin ylpeitä, että jälleen uusi pelaaja akatemiastamme on päässyt ammattilaiseksi ja sitoutunut pitkäaikaisesti HSV:hen”, HSV:n urheilujohtaja Michael Mutzel kommentoi.