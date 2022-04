Maradonan ”Jumalan käsi” -peli­paidan hinta on nousemassa lähes viiteen miljoonaan euroon – legendan perhe: väärä paita

Huutokaupattavaksi on tulossa paita, jota Maradona käytti legendaarisessa ottelussa vuoden 1986 MM-kisoissa.

Jalkapallotähti Diego Maradonan pelipaita vuoden 1986 jalkapallon MM-kisojen dramaattisesta ottelusta huutokaupataan Sotheby’s- huutokauppakamarilla, kertoo uutistoimisto Reuters. Tosin Maradonan perheen mukaan kyse on väärästä paidasta.

Paidan hinnaksi arvioidaan vähintään neljä miljoonaa puntaa (4,8 miljoonaa euroa).

Kyseessä oli puolivälieräottelu Englantia vastaan. Argentiinan tähtipelaaja Maradona teki kaksi MM-historian tunnetuimpiin kuuluvaa maalia. Kun toista puoliaikaa oli pelattu kuusi minuuttia, Maradona teki ”Jumalan käsi” -maalin eli teki maalin kädellään, jota ottelun erotuomari ei havainnut.

Vain neljä minuuttia myöhemmin Maradona pujotteli läpi Englannin puolustuksen ja teki maalin, joka on useita kertoja äänestetty MM-kisahistorian parhaaksi maaliksi.

Diego Maradonan pelipaita.

Ottelun jälkeen pelipaidan sai Englannin keskikenttäpelaaja Steve Hodge, joka ilmoitti keskiviikkona paidan tulevan huutokaupattavaksi. Paita on ollut 19 vuotta Englannin jalkapallomuseossa.

Maradonan perhe väittää, että kyseessä ei ole maalien aikana pidetty paita vaan ensimmäisen puoliajan pelipaita.

”Olen varma, että hänellä [Hodgella] ei ole sitä ja tiedän, kenellä se on. En halua kertoa, kenellä se on, koska se on hullua”, Maradonan tytär Dalma Maradona sanoo.

Sotheby’sin mukaan paidan aitous on varmistettu teknisesti, mutta Maradonan entinen puoliso Claudia Villafane toteaa, että kyse on ”entisen pelaajan sanasta heitä vastaan”.

Reuters toteaa, että heillä ei ole mahdollisuutta puolueettomasti tarkistaa perheen väitteitä.

Sotheby’S lisäksi vetoaa Maradonan elämäkertaan, jossa Maradona kertoo antaneensa juuri toisen puoliajan paidan Hodgelle. Lisäksi paita on ollut museossa lähes 20 vuotta eikä kukaan ole koskaan kiistänyt sen aitoutta.

Maradonan kuoltua marraskuussa 2020 Maradonan perhe on osallistunut useisiin skandaaleihin ja oikeusjuttuihin, jotka liittyvät Maradonaan.

Huutokauppa käydään verkossa 20. huhtikuuta alkaen ja se päättyy 4. toukokuuta.