Vastoinkäymisensä voittanut Kevin De Bruyne on palannut parhaalle tasolleen

Sunnuntaina toisensa kohtaavat City ja Liverpool käyvät tiukkaa taistelua Valioliigan mestaruudesta.

Vielä joitain kuukausia sitten elämä ei hymyillyt Manchester Cityn ja Belgian jalkapallomaajoukkueen tähtipelaajalle Kevin De Bruynelle. Hyökkäävänä keskikenttämiehenä viihtyvä De Bruyne oli toipunut kasvo- ja nilkkavammoistaan, mutta marraskuussa hän sai koronan.

De Bruyne, 30, on kertonut vastoinkäymisistään avoimesti julkisuudessa.

”Minua on potkittu kasvoihini ja nilkkaani, ja minulla oli koronavirus sen jälkeen. Se on osa jalkapalloa. Koronan jälkeen tulin takaisin ja treenasin niin kovaa kuin pystyin”, De Bruyne kuvaili tuntojaan joulukuussa The Guardianille.

Vaikeuksiensa jälkeen De Bruyne on palannut pikkuhiljaa parhaalle tasolleen ja on erittäin tärkeässä roolissa, kun City taistelee tiukasti Englannin Valioliigan mestaruudesta. City johtaa Valioliigaa pisteen erolla Liverpooliin, kun kummallakin on kahdeksan ottelua jäljellä.

Mestaruustaistelun kannalta tärkeä peli nähdään tämän viikon sunnuntaina, kun City isännöi Liverpoolia. City ja Liverpool elävät kauden tärkeitä hetkiä, sillä Mestarien liigan puolivälierät huipentuvat ensi viikolla.

De Bruyne on kerännyt vuosia runsaasti ylisanoja, jotka ovat jatkuneet hänen selätettyään harjoitus- ja syyskauden vaikeutensa.

”Hän on todella nöyrä ja tekee asiat aina joukkueen eteen. Kauden alku ei ollut hänen parhaansa, mutta pyrimme aina auttamaan häntä. Hän kaipasi ripauksen itseluottamusta ja kamppaili hieman tällä kaudella, mutta hän tietää, mihin pystyy”, Cityn päävalmentaja Pep Guardiola hehkutti De Bruynea tammikuussa BBC:lle.

Belgialaistähden pysäyttäminen on vaikeaa, sillä hän on niin kokonaisvaltainen pelaaja. Jos De Bruynelle antaa tilaa, hän pystyy käyttämään mainiota syöttö- ja potkuvalikoimaansa, rytmittämään peliä, kääntymään pienessä tilassa tai nousemaan pallon kanssa itse.

Hallitsevan mestarin Cityn miehistö on niin laadukas, etteivät vastustajat voi keskittyä pelkästään De Bruyneen.

Guardiolan syöttörallissa ja pallonhallintafutiksessa edes kirkkaimmat tähdet eivät toisaalta nouse rooliaan suuremmiksi. Cityn 4–3–3-ryhmityksessä De Bruyne asettuu ainakin nimellisesti keskikentän kolmikossa oikealle.

Liverpool pyrkii perinteisesti prässäämään vastustajalta hanakasti ajan ja tilan pois. Sunnuntai kertoo, miten hyvin se siinä onnistuu. Lokakuussa joukkueet päätyivät Liverpoolin kotikentällä 2–2-tasapeliin.

De Bruyne nousi aikoinaan Belgiassa kirkkaampaan valokeilaan Genkissä ja suuntasi Chelseaan. Siellä hän ei lyönyt itseään läpi ja päätyi lainalle Werder Bremeniin. Lopulta tähtistatus sementoitui Wolfsburgissa, josta hän siirtyi kesällä 2015 suurella summalla Cityyn.

Cityssä De Bruyne on juhlinut muun muassa kolmea Valioliigan mestaruutta, ja neljäs on käsien ulottuvilla tänä keväänä. Manchesteriläisjätin himoitsema Mestarien liigan voittopokaali on kuitenkin toistaiseksi kiertänyt De Bruynea ja koko seuraa.