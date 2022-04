FIS kertoi, että fluorivoidekiellon testimenetelmä on vihdoin valmis

FIS:n mukaan lykätty fluorivoidekielto astuu voimaan ensi kaudella.

Kansainvälinen Hiihtoliitto FIS on valmis ottamaan kilpailukaudella 2022–2023 käyttöön paljon porinaa herättäneen fluorivoidekiellon, jota on lykätty luotettavan testimenetelmän puuttuessa parilla vuodella.

FIS tiedotti asiasta perjantaina hallituksensa kokouksen jälkeen.

FIS:n mukaan luotettava testauslaite on nyt valmis käyttöön. Tiedotteen mukaan sen on kehittänyt amerikkalainen laitevalmistaja Bruker, ja tiiviissä yhteistyössä on ollut mukana Kansainvälinen ampumahiihtoliitto IBU.

”Laite antaa mahdollisuuden luotettavaan testausmenetelmään, joka varmistaa fluorittomat kilpailutapahtumat ja auttaa takaamaan reilun kilpailun. Fluorikieltoa koskevat säännöt viimeistellään FIS:n kongressissa, ja ne otetaan käyttöön kauden 2022–2023 alussa”, FIS sanoo tiedotteessaan.

FIS lykkäsi syksyllä 2020 fluorivoidekiellon voimaantuloa, kun oli käynyt ilmi, että fluorikiellon valvomiseen tarkoitetun laitteiston kehittely oli pahasti kesken.

FIS:n päätös fluorivoiteiden kieltämisestä perustui siihen, että EU:n kemikaaliviranomainen kielsi tiettyjen fluoriyhdisteiden valmistuksen ja markkinoille tuomisen heinäkuusta 2020 alkaen. Syynä ovat niiden mahdolliset haitalliset terveys- ja ympäristövaikutukset.

Fluorivoidekielto on hiihdossa suuri muutos, vaikka voidevalmistajat ovat kuumeisesti kehittäneet uusia fluorittomia voiteita.

Suksivoiteissa fluoriyhdisteitä on käytetty runsaat 30 vuotta. Tänä aikana tiettävästi vain yksi maastohiihdon arvokisamitali on saavutettu fluorittomalla voiteella voidelluilla suksilla.

Fluorivoiteiden ylivoima fluorittomiin voiteisiin verrattuna korostuu varsinkin kosteilla keleillä, koska niiden kyky hylkiä kosteutta ja likaa on ylivertainen.

