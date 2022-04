Taina Susiluoto on saattanut sotarikollisia tuomiolle – nyt hän haluaa palauttaa luottamuksen Olympia­komiteaan: ”Tärkeää, että ilma puhdistetaan”

Olympiakomitean seuraava toimitusjohtaja Taina Susiluoto haluaa olla kuunteleva johtaja, joka pystyy parantamaan myös urheilun ja liikunnan yhteiskunnallista asemaa.

Suomen olympiakomitean uusi toimitusjohtaja Taina Susiluoto on ollut kovissa paikoissa.

Hän oli Helena Rannan avustajana, kun Slobodan Milošević saatiin Haagin sotaoikeuteen vastuuseen rikoksistaan Balkanilla 2000-luvun alussa.

”Kaikki muut sen jälkeen tulleet työtehtäväni ovat suhteutuneet siihen”, 49-vuotias Susiluoto kuvasi tuntojaan olympiakomitean tiedotustilaisuudessa perjantaina Helsingissä.

Vastaavaan tulikokeeseen Susiluoto tuskin joutuu uudessa tehtävässään, vaikka olympiakomitean toimitusjohtajan pesti on tuulinen näköalapaikka.

Erityisesti se on ollut sitä viime viikkoina olympiakomiteassa esiin nousseiden häirintätapauksen ja epäillyn häirinnän takia.

Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki erosi naisiin kohdistuneen epäasiallisen käytöksen takia. Painonnostaja Anni Vuohijoki erosi olympiakomitean hallituksesta, kun hänen epäillään häirinneen Suomen jääkiekkomaajoukkueen varapelaajaa olympiakisoissa Pekingissä.

”Olympiakomitean pitää olla esimerkki liikunta- ja urheiluväelle. Luottamus pitää pystyä palauttamaan. Viimeaikaiset tapahtumat kirpaisevat, mutta niistä päästään eteenpäin. En tiedä vielä tarpeeksi tapausten yksityiskohdista, eikä ole minun asiani ottaa kantaa”, Susiluoto sanoo.

”Tärkeää, että ilma puhdistetaan. On ollut ikävä ja kurja tapaus [Lehtimäen häirintätapaus].”

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori esitteli tiedotustilaisuudessa uuden toimitusjohtajan Taina Susiluodon. ”Olympiakomitea tarvitsee lämminhenkisen ja päämäärätietoisen johtajan.”

Valinnastaan olympiakomitean toimitusjohtajaksi Susiluoto kuuli vasta edellisiltana. Hän sai soiton ja tekstiviestin olympiakomitean puheenjohtajalta Jan Vapaavuorelta.

Olympiakomitean hallitus vahvisti Susiluodon valinnan yksimielisesti kokouksessaan torstai-iltana. Kaikkiaan toimitusjohtajan paikkaa tavoitteli yli 50 hakijaa, joista viisi pääsi loppusuoralle vaativiin testeihin ja haastatteluun.

Olympiakomitean hallituksessa toimitusjohtajan valintaa pohjusti viisihenkinen rekrytointiryhmä, jossa olivat Vapaavuoren lisäksi varapuheenjohtajat Sari Multala ja Susanna Rahkamo sekä hallituksen jäsenistä Hanna Hartikainen (Golfliiton edustaja) ja Marco Casagrande (Palloliitto).

Susiluoto on oikeustieteen maisteri, joka seuraa olympiakomitean toimitusjohtaja viisi vuotta toiminutta Mikko Salosta.

”Sydämessäni läikähti, kun kuulin, että paikka avautuu. Tämä on hieno mahdollisuus johtaa kahden miljoonan ihmisen kansanliikettä. Olympiakomitean toimitusjohtajalla on suuri merkitys, jota haluan olla edistämässä”, Susiluoto sanoo.

Kansanliikkeen johtamisen lisäksi Susiluoto nosti seuratoiminnan kehittämisen ja urheilun rahoituksen turvaamisen.

Hänen mielestään oli oikea ratkaisu siirtää liikunnan ja urheilun noin 150 miljoonan euron rahoitus yleisiin budjettivaroihin pois Veikkauksen voittovaroista.

”Nyt on tärkeä varmistaa, että rahoitus pysyy lähivuodet samalla tasolla ja hallitusohjelmassa vuoden 2023 eduskuntavaalien jälkeen. Paljon on tehtävää, että urheilun yhteiskunnallinen asema saadaan vakiinnutettua.”

Toimitusjohtajan ehkä tärkein työ on tehdä varainhankintaa olympiakomitealle. Tällä hetkellä olympiakomitean 10 miljoonan euron budjetista oman varainhankinnan osuus on noin 4–5 miljoonaa. Muu on valtionrahoitusta.

”Omaa varainhankintaa on tehtävä. Pitää nostaa kunnianhimoa”, Susiluoto sanoi vielä varovasti.

Olympiakomiteasta hänellä on aiempaa kokemusta sen markkinointiyhtiön hallituksessa.

”Sen paikan bongasin Twitteristä.”

Pandemian aikana noin 20 000 lasta tai nuorta jätti uusimatta lisenssinsä harrastamaansa urheilulaji. Susiluoto haluaa, että runneltu harrastustoiminta elpyy mahdollisemman pian.

”Aloittaisin tervehenkisen kilpailun, kuinka nämä 20 000 tai vähän yli saadaan takaisin. Ei ole itsestään selvää, että nuoret palaavat.”

Susiluodon perheessä on kolme lasta, joista kaksi harrastaa taekwondoa kilpatasolla. Susiluoto ja hänen miehensä vaikuttavat ahkerasti seuratoiminnassa Helsingin Taekwondoseurassa.

”Aloitin itsekin taekwondon vasta aikuisiällä. Perhe elää ja hengittää taekwondosta. Sitten olen opetellut lumilautailua ja purjelautailua. Luonnosta nautin koiran kanssa lenkillä.”

Susiluodon pesti alkaa 1. kesäkuuta, mutta todennäköisesti hän pääsee vaikuttamaan uuden Huippu-urheiluyksikön johtajan valintaan ennen sitä.

”Yksikön johtajan valinta on tärkeä, ettei tule notkahduksia, joita laajan verkoston johtamisessa voi tulla.”

Ensimmäisenä työtehtävänään hän aikoo tavata olympiakomitean henkilöstöä.

”Siitä lähdetään.”

Susiluoto on ammattijohtaja, jolla on pitkä ja monipuolinen työkokemus. Hän työskennellyt aiemmin muun muassa puolustusministeriössä ja kansainvälisissä järjestöissä.

Olympiakomiteaan hän siirtyy Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtajan tehtävästä. EK:ssa hän on toiminut henkilöstöjohtajana (HR) sekä vastannut koulutukseen, digitalisaatioon ja maahanmuuttoon liittyvistä asioista.

”HR-johtajana tiedän, että moni työntekijä kohtaa samanlaisia tilanteita kuin olympiakomiteassa, mutta ne eivät päädy yhtä kovaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se osoittaa, että olympiakomitea kiinnostaa.”

Oletko itse kokenut monissa töissäsi epäasiallista käytöstä tai seksuaalista häirintää?

”En sillä tavalla, että siitä olisi pitänyt ilmoittaa. Asiat eivät ole vieraita millään alalla yhteiskunnassa”, Susiluoto vastasi HS:n kysymykseen.

Millaisen toimitusjohtajan olympiakomitea sinusta saa?

”Kuuntelevan ja helposti lähestyttävän. Yhteiskunta on minulle punainen lanka. Lähden tekemään työtä sydämen asiana ja nostamaan liikunnan ja urheilun asemaa. Otan työn ilolla vastaan.”