Lewis Hamilton naljaili kovimmalle kisakumppanilleen: ”Tiedän että sinulla on nännilävistys” – vasta Max Verstappenin vastaus pakottaa nauramaan

Lewis Hamilton ja Mex Verstappen tekivät pilaa formulakuljettajia koskevasta korukiellosta Australian gp:n alla.

Melbourne

Formula ykkösten tähtikuljettajat Lewis Hamilton ja Max Verstappen pitivät hauskaa tiedotustilaisuudessa perjantaina Australian gp:ssä. Kaksikon sai virnuilemaan F1:n jo vuodesta 2005 asti voimassa ollut, mutta Australiassa jälleen unohduksista otsikoihin palannut kuljettajien korukielto.

F1:n kisajohtaja Niels Wittich muistutti gp-viikonlopun alla, että korujen pitäminen ajaessa on kiellettyä. Jos kuljettajilla havaitaan koruja autoon mennessä, seurauksena voi olla sanktio.

Hamiltonin korurakkaus on tunnettua, ja kun mieheltä kysyttiin "korujupakasta", vastaus tuli hymyn kera.

"No, minulla on lävistyksiä, joita nyt en vaan millään voi ottaa pois, eikä niistä moni ihminen tiedä... No ei vaan, vitsi vitsi!” Hamilton kuittasi Express-lehden mukaan.

"Tuo sääntö on ollut jo ikuisesti, no, siitä lähtien kun minä olen ollut mukana, joten ei tässä mitään uutta ole. Tulen ensi viikolla taas yhä useamman korun kanssa.”

Verstappen kommentoi myös asiaa.

"Painaisin liikaa, jos minulla olisi koruja, joten (niiden pitäminen) ei ole mahdollista”, Verstappen tokaisi.

Hymyilevä Hamilton siirsi kuitenkin painetta Verstappenin harteille.

"Tiedän, että sinulla on nännilävistys”, kamoon nyt, Hamilton sanoi kilpakumppanilleen.

Naurava Verstappen napautti vastauksen saman tien.

"Haluatko nähdä sen taas?”