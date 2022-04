Tatjana Navka voitti olympiakultaa vuonna 2006.

Tatjana Navka sanoi, ettei ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka kutsuvat kansalaisuuden vaihtajia maanpettureiksi. Kuvassa Navka on Cannes’n elokuvajuhlilla vuonna 2018.

Suurin osa venäläisurheilijoista on hyllytetty kansainvälisistä urheilukilpailuista Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Osa urheilijoista on vaihtanut kansalaisuutta, jotta he pystyvät jatkamaan urheilu-uraansa, kertoo muun muassa Sovsport.ru.

Tästä on noussut Venäjällä laaja keskustelu, ovatko kansalaisuuden vaihtajat loikkareita tai mahdollisesti maanpettureita.

Nyt asiaan on ottanut kantaa taitoluistelun pariluistelun vuoden 2006 olympiavoittaja Tatjana Navka, jonka puoliso on Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov.

Navka totesi RBC Sportin lähetyksessä Sovsportin mukaan, ettei ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka kutsuvat kansalaisuuden vaihtajia maanpettureiksi.

”Kun on kyse urheilijoista, jotka vaihtavat kansalaisuutta, mielestäni heidän tekoonsa ei pidä reagoida niin jyrkästi. Ei ole oikein kutsua jokaista maanpetturiksi”, Navka totesi.

”Jokaisella on oma elämänsä, historiansa ja periaatteensa. Jokaisella on oikeus valita.”

Muun muassa Venäjän duuman puheenjohtaja Vjatšeslav Volodin on kutsunut Venäjältä lähteneitä pettureiksi. Putinin mukaan maasta lähtijät ovat ”luonnollista yhteiskunnan itsepuhdistusta”.

Navka on aiemmin aiheuttanut kohua vuonna 2016, jolloin hän pukeutui jääshow’ssa natsien keskitysleirien vankien asuun, kertoo norjalainen VG.

Navka on syntynyt Dnipropetrovskissa Ukrainassa ja edusti taitoluistelijana Neuvostoliittoa, Valko-Venäjää ja Venäjää.

Navka on ollut myös muun muassa Valion mainoskasvona Venäjällä.