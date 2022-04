Venäjän hiihto­johtaja Jelena Välbe on kritisoinut lääke­tieteellisiä poikkeus­lupia – kertoi nyt Aleksandr Bolšunovin saaneen luvan kielletyn lääke­aineen käyttöön

Bolšunovin ientulehdus operoitiin syyskuussa, ja poikkeuslupa liittyi leikkaukseen.

Venäjän hiihtoliiton puheenjohtaja Jelena Välbe on kritisoinut lääketieteellisiä poikkeuslupia. Nyt hän on kuitenkin kertonut, että maan tähtihiihtäjä Aleksandr Bolšunov on itsekin käyttänyt kyseistä pykälää.

Lääketieteelliset poikkeusluvat ovat käytössä esimerkiksi urheilijoilla, jotka tarvitsevat jonkin perussairauden vuoksi lääkitystä, joka sisältää urheilussa kiellettyä ainetta.

Välbe on kritisoinut esimerkiksi norjalaisia hiihtäjiä astmalääkityksen käytöstä syyttäen heitä vilpistä. Välbe on kutsunut lääketieteellistä poikkeuslupaa luvalliseksi dopingiksi.

Venäläiselle Championatille antamassaan haastattelussa Välbe kertoo kuitenkin, että myös Bolšunov turvautui lääketieteellisen poikkeusluvan hakemiseen viime kauden alla.

Bolšunovin ientulehdus operoitiin syyskuussa, ja poikkeuslupa liittyy käytetyn lääkeaineen käyttöön.

”Hän anoi poikkeuslupaa, vaikka se ei olisi edes ollut välttämätön kilpailukauden ulkopuolella. Oli jokin lääke, jota voitiin käyttää operaatiossa”, Välbe kertoi.

”Lääkärit sanoivat, ettei poikkeusluvalle ollut tarvetta, mutta haimme sitä kuitenkin. Sasha suhtautuu tähän hyvin vakavasti, jotta mitään ei tapahtuisi. Mutta tämä oli vain kerran, kukaan ei aikonut uusia mitään [reseptiä].”

Bolšunovin kausi oli loistava, ja hän huipensi menestyksen Pekingin olympialaisissa, josta saldona oli kolme kultaa, hopea ja pronssi.