Pudotuspelipaikan varmistanut Florida on seitsemän ottelun voittoputkessa.

Jääkiekon NHL:ssä Nashville Predators hävisi vieraisille saapuneelle Florida Panthersille numeroin 1–4.

Suomalaissentteri Anton Lundell vastasi toisen erän ainoasta ja Floridan toisesta maalista, kun toiseen erään oli menty tasalukemin 1–1.

Myös kolmannessa erässä maaleja teki vain vierasjoukkue Panthers, molemmat tyhjään maaliin. Toinen maaleista kasvatti kapteeni Aleksander Barkovin syöttöpisteiden pottia entisestään.

Lundellilla on kuluvalta, ensimmäiseltä NHL-kaudeltaan koossa kaikkiaan 40 pistettä, joista maaleja on 15. Tähtikapteeni Barkov on puolestaan kerännyt kauden aikana 78 pistettä, joista maaleja on 34.

Itäisessä konferenssissa Atlantin divisioonan kärkipaikkaa pitävä Florida on varmistanut pudotuspelipaikkansa. Voitto Nashvillesta oli Floridalle jo seitsemäs putkeen.

Seuraavaksi joukkue kohtaa tiistaina kotonaan Anaheimin.

Nashville sen sijaan on läntisen konferenssin keskisen divisioonan sijalla neljä, joten tappio Floridaa vastaan ei tehnyt hyvää joukkueen pudotuspelihaaveille. Kotijoukkue oli voittanut kaksi edellistä otteluaan.

”Jotta voimme voittaa tällaisia pelejä meidän on pelattava paremmin kuin pelasimme tänä iltana, joukkueen valmentaja John Hynes sanoi NHL.comin mukaan.”

Nashvillen maalia vartioinut Juuse Saros torjui 21 kertaa. Joukkuetoverit Mikael Granlund ja Eeli Tolvanen jäivät vaille pisteitä.

Nashvillen ainokaisesta maalista vastannut Ryan Johansen kehui Saroksen otteita tolppien välissä ja totesi, ettei joukkue vain pystynyt hyödyntämään pelitilanteita.