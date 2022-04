Woods voitti kaikki neljä majoria peräkkäin vuosina 2000–01 samalla rautamailasetillä.

Golfin supertähti Tiger Woods ylsi vuosituhannen alussa huiman uransa yhteen huimimmista saavutuksista, kun hän voitti neljä lajin suurturnausta eli majoria peräkkäin.

Tuo vuoden 2000 US Openin, Britannian avointen ja PGA-mestaruuden sekä vuoden 2001 Mastersin voittaminen tunnetaan nimellä ”Tiger Slam”, ja sitä arvostetaan todella korkealle. Myös keräilijöiden piirissä.

Woodsin ”Tiger Slamissa” käyttämä Titleist 681-T -rautamailasetti myytiin huutokaupassa peräti 5,156 miljoonalla dollarilla eli noin 4,74 miljoonalla eurolla, kertoi muun muassa ESPN sunnuntaina.

Golfin muistoesineiden hintaennätys musertui samalla, sillä aiempi ennätys oli 1930-luvun tähden Horton Smithin Masters-voitoista saamasta vihreästä takista maksettu 682 000 taalaa.

Rautasetin huutokauppasi Todd Brock, joka osti sen vuonna 2010 noin 57 000 dollarilla.

”Minulla oli mailat 12 vuotta, enkä ole koskaan kertonut kenellekään omistavani ne. Ne olivat toimistossani hienoissa kehyksissä. En ole keräilyesineisiin investoiva ihminen, joten kukaan ei nähnyt noita rautoja”, Brock selvitti.

”Minulla on ollut mahdollisuus nähdä ne 12 vuoden ajan, ja tämä on vähän kuin kyse olisi Rembrandtista, kun joku vie sen linnaansa, eikä sitä ikinä enää nähdä. Tunnen oloni siunatuksi, että sain nähdä niitä, mutta nyt on aika jonkun muun tehdä jotain isompaa ja parempaa niiden kanssa”, Tiger Woodsin superfaniksi itsensä tituleeraava Brock jatkoi viitaten kuuluisaan hollantilaiseen taidemaalarimestariin.