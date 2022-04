Stars kamppailee tiukasti päästäkseen NHL:n pudotuspeleihin.

Dallasin Roope Hintz ja Jason Robertson laukoivat Chicagon maalivahdin Kevin Lankisen vaihtoon, kun Stars otti tärkeän 5–3-voiton jääkiekkoliiga NHL:ssä.

Hintz nosti maalillaan joukkueensa 3–2:een. Vastahyökkäyksestä lähtenyt matala laukaus pääsi yllättämään Lankisen. Kiekko painui jäätä pitkin aivan tolpan viereen.

Chicago kipusi vielä tasoihin, mutta Hintz syötti Robertsonin tekemät kaksi seuraavaa maalia ja Lankisen ottelu alkoi olla valmis. Hänet vaihdettiin toiselle erätauolla Collin Deliaan.

”Joo, tämä oli loistava voitto tänään”, Hintz sanoi NHL:n verkkosivuilla. ”Selvästi emme pelanneet kovinkaan hyvin lauantaina, joten tämä oli erittäin, erittäin iso voitto. Oli mukava pelata ja kaikki toimi.”

Stars kamppailee kynsin hampain päästäkseen pudotuspeleihin, eikä helppoa taivalta ole luvassa. Voitollaan Dallas nousi kaksi pistettä Vegas Golden Knightsin edelle ja kiinni villi kortti -paikkaan.

”Tänään olimme valmiita pelaamaan ja oli hyvä esitys kaikilta”, Dallasin päävalmentaja Rick Bowness sanoi NHL:lle.

Dallas oli hävinnyt päivää aikaisemmin kotonaan nolosti 1–3 sarjan heikoimpiin joukkueisiin kuuluvalle New Jerseylle.

”Oli iso pettymys, miten pelasimme päivää aikaisemmin, mutta olen ylpeä kavereista, miten hyvin he vastasivat kutsuun”, Bowness jatkoi.

Lankiselle illasta ei tullut ikimuistoinen. Hän päästä viisi kiekkoa taakseen 20 laukauksella ja sai torjuntaprosentiksi 75. Delia hoiteli kolmannen erän yhdeksän torjuntaa päästämättä maaleja.

Nashville kamppailee Chicagon tavoin toisesta villi kortti -paikasta läntisessä konferenssissa ja on tällä hetkellä pisteen Dallasia edellä ja kolme pistettä Vegasin yläpuolella.

Viisi joukkuetta on varmistanut paikkansa pudotuspeleihin, kun runkosarjaa on kymmenkunta kierrosta jäljellä. Varmat jatkajat ovat Carolina, New York Rangers, Florida, Toronto ja Colorado.