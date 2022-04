Lakersin ja Nuggetsin välisen ottelun parasta antia oli Austin Reavesin pitkä kuljetus omalta korilta vastustajan korille.

Los Angeles Lakersin voitto jäi sivuseikaksi, kun joukkueen heittävä takamies Austin Reaves liitti nimensä NBA-koripallon historiaan.

Reaves, 23, heitti 31 pistettä, otti 16 levypalloa ja antoi kymmenen koriin johtavaa syöttöä. Koko NBA:n historiassa vain neljä tulokasta on pystynyt samaan kattaen sekä runkosarjan että pudotuspelit.

Lakers kaatoi Denver Nuggetsin 146–141 ja Reaves latoi koreja juuri silloin, kun Lakersin piti päästä jatkoajalle ja voittaa ottelu.

Reaves esitteli taitoarsenaalinsa koko laajuudessaan. Hän antoi pitkiä, oikea-aikaisia syöttöjä tai nosti pallon korirenkaan päälle jonkun toisen pelaajan donkattavaksi. Mahtui mukaan myös niitäkin syöttöjä, joissa hän katsoi eri suuntaan kuin mihin pallo lähti.

Koritehtailussa Reavesin monipuolisuus tuli esille. Näyttävin oli pallonriisto ja sen perään pitkä kuljetus omalta kenttäpuoliskolta toiseen päähän. Matkalle mahtui kaksi pallon kiepautusta selän takaa ja ajo korin alle. Heittoja lähti läheltä ja kaukaa.

Taidoiltaan Reaves kuuluu huippuihin, mutta kropaltaan hän poikkeaa vielä paljon sarjan lähes bodareiksi treenatuista voimanpesistä.

Yhden illan saldollaan Reaves ylitti komeasti kaikki kausitilastonsa, kun hänen koko kauden pistekeskiarvo on 6,9, levypalloissa 3,0 ja syötöissä 1,7.

Ennen Reavesia näillä teholukemilla niin sanottuun tripla-tuplaan ylsivät tulokaskausillaan Blake Griffin, Lew Alcindor, joka vaihtoi sittemmin nimensä Kareem Abdul-Jabbariksi, Jerry West ja Oscar Robertson. Tripla-tupla tarkoittaa, että pelaaja yltää kolmessa tilastokategoriassa kaksinumeroisiin lukuihin.

Abdul-Jabbar on yhä edelleen NBA:n kaikkien aikojen paras korintekijä, vaikka LeBron James ajaa häntä kovaa takaa.

Robertson on sarjan syöttötilaston kahdeksas ja Jerry West tunnetaan vähintään siitä, että hän on ollut pelaajamallina NBA:n tunnetulle logolle. West oli myös ykkösluokan ratkaisija ja on edelleen sijalla 23 korintekijätilastossa.

Blake Griffin, 33, on yhä aktiivi ja pelaa Brooklyn Netsissä, mutta hän teki 11 vuotta sitten tulokaskaudellaan tripla-tuplan. Sittemmin niitä on tullut kymmenen yhteensä.