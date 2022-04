Savinainen oli ratkaisija maanantaina ja teki tärkeän maalin myös tiistain kohtaamisessa.

Kouvola

Kokenut hyökkääjä Veli-Matti Savinainen löysi uuden kiekkokodin tutusta Tapparasta, kun Jokerien KHL-kausi päättyi Venäjän sodanjulistukseen.

Savinainen nautti silmin nähden Kouvolassa tiistaina, kun Tappara haki näyttävän 5–1-vierasvoiton KooKoosta.

”Varmaan se ratkesi siihen, kun me mentiin johtoon, ja KooKoo haki maalia ja tasoitusta, jonka jälkeen paketti aukesi. KooKoo ylihyökkäsi ja meidän hyvällä viisikkopuolustuksella päästiin iskemään vastaan”, Savinainen sanoi HS:lle Kouvolan pelin jälkeen.

Tahtohyökkääjä Savinainen niittasi ylivoimalla ratkaisevan ja tärkeäksi osoittautuneen 2–1-maalin. Paitsi, että se oli voittomaali, muutti se myös pelin suunnan ja avasi nekin kuoret, jotka olivat siihen asti olleet kiinni.

”Vaihdettiin vähän ylivoima-asetelmia, kun oltiin kaksi peliä hierottu samaa, eikä oikein löydetty aukkoja. Saatiin hyvä melkein kahden minuutin pyöritys, ja sain kiekon omalle paikalle keskelle. Olin kärppänä, ja löin reboundin [paluukiekon] sisään.”

Tapparan karkumatka alkoi, kun ensin KooKoon kapteeni Alexander Bonsaksen sähläsi kiekon kanssa oman maalin läheisyydessä ja Joona Luoto lisäsi Tapparan johdon 3–1:een. Toinen erä eteni aikaan 28.42, kun Jukka Peltola pääsi vastahyökkäyksessä läpi ja nosti rystyltä yläkulmaan.

Tämä kaikki oli seurausta KooKoon kiireestä ja halusta tasoittaa ottelu.

”KooKoo haki raivokkaasti tasoitusta, ja juuri silloin tuli näitä osumia. Niin sanottuja vastahyökkäysmaaleja. Maltti on valttia”, Savinainen sanoi ja viittasi Tapparan kärsivällisyyteen.

”Jaksetaan hioa omaa sapluunaa niin kauan kuin on tarve.”

Joukkueet kohtaavat viidennen kerran, kun Tampereella pelataan torstaina. Silloin sarja voi saada päätöksensä.

”Parhaamme yritetään, mutta jokainen peli on uusi ja varmasti KooKoo antaa kaikkensa silloin, ettei saataisi sarjaa poikki. Ei ole ikinä helppo katkaista. Silloin pitää olla aistit hereillä ja valmiina kamppailemaan.”

Savinainen jopa valitti, ettei Tappara ollut ihan niin valmis Kouvolassa kuin olisi pitänyt. Voittoon se kuitenkin riitti.

Alati taisteleva Savinainen nauttii play offs -otteluista ja kevään tunnelmasta.

”Ei näitä voi verratakaan mihinkään runkosarjaotteluihin.”

Savinainen jäi lyhyeksi aikaa seurattomaksi kiekkoilijaksi, kun Jokerit lopetti KHL:ssä. Tappara ojensi nopeasti kätensä, ja Savinainen palasi entiseen seuraansa, jossa pääsi menestyksen syrjään.

”Minulla on Tapparasta hyviä muistoja ja ystäviä ja kavereita. Johtoportaassa on samoja ihmisiä. Ja kun Jokerit teki ihan oikean päätöksen ja lähti KHL:stä, kyllä tämä Tappara on seura, jonne on kiva tulla takaisin, ja Tampere on hieno kaupunki.”

Ja onhan Savinaisella 9-vuotias poika, joka asuu äitinsä kanssa Tampereella.

”Innokas poika, joka käy melkein joka pelissä, minkä omilta harkoiltaan pääsee. Vilkas nuori mies on isänsä jalanjäljillä.”

Hauskinta on, että Savinaisen poika pelaa Ilveksessä äitinsä kovan Ilves-faniuden peruina.

”Näin on päässyt käymään.”

Jos Tapparan ja Ilveksen loppuottelusarja toteutuu, voi pikkupojalla olla hankaluuksia päättää, kumpaa seuraa kannustaa.

TPS voitti jatkoerässä Ilveksen Tampereella 3–2 Mikael Pyyhtiän osumalla, ja TPS johtaa sarjaa nyt 2–1. Joukkueet kohtaavat keskiviikkona neljännessä pelissä.

Tappara ja KooKoo pelaavat viidennen ottelunsa torstaina Tampereella.