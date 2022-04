Tappara otti paikan Liigan loppuottelusta kaatamalla KooKoon.

Tampere

Yleisö osoitti seisaaltaan suosiota viimeisen minuutin, kun Tappara meni kiekkoliigan loppuotteluun Tampereen Nokia-areenassa. Tunnelma muuttui hetkessä riehakkaaksi.

Hetkeä aikaisemmin Tappara oli kaatanut KooKoon 4–1. Kouvolan pieni suuri seura kaatui kaikkensa antaneena. Loppuotteluun Tappara meni voitoin 4–1, kun KooKoo ryösti vain ensimmäisen Tampereen pelin.

”Totta kai hieno fiilis, että saatiin voitto ja päästiin eteenpäin, mutta matka on vielä alussa ja paljon on töitä tehtävänä”, Puhakka sanoi HS:lle.

Kesti pitkän aikaa, kunnes pelaajat pääsivät pois jäältä, kun onnittelukierrokset jatkuivat.

Tuntui jo ennen joukkueiden viidettä kohtaamista, että KooKoolta loppuivat puolustajat, mutta yritys ei. Pakkien loukkaantumislista venyi vähän liian pitkäksi.

Kiekkoilta oli taas nelosketjun työmiesten. Petteri Puhakka teki kaksi maalia, ja ketjukaveri Joona Luoto napsi saman verran syöttöpisteitä.

Otto Rauhalan johtama vitja on latonut pudotuspeleissä yhteensä 30 pistettä, ja kautta on vielä paljon jäljellä. Kolmikon pistesaldo on suurempi kuin millään muulla Tapparan ketjulla.

”Hoidetaan puolustushommat ekana, ja sitä kautta päästään riistoihin ja siitä hyökkäämään ja saadaan hyviä paikkoja. Ja sitten on laitettu paikoista sisään”, Puhakka kuvasi ketjun menestystä kuin itsestäänselvyytenä.

”Tällä hetkellä ketjun kemiat toimivat.”

Puhakka teki KooKoon yllätysjohdon jälkeen 1–1-tasoituksen alivoimalla läpiajosta. Hieno maali ja hieno ratkaisu Puhakalta.

”Aina, kun saa kiekon ja pääsee maalintekopaikoille, yritetään tehdä. Kun sain tehtyä sen, päästiin tasoihin.”

Puhakka sanoi tyytyväisenä, että itseluottamuksen kohoaminen on vienyt peliä eteenpäin tällä kaudella. ”Olen kyllä tyytyväinen, että olen pystynyt kehittymään kaudenkin aikana.”

Oli hyvin erikoista näin tärkeässä ottelussa, että Tappara teki alivoimalla kaksi ensimmäistä maaliaan. KooKoon Samuli Ratisen harhasyöttö ylivoimalla ja Radek Koblizekin karkea kiekonmenetys maksoivat maalit.

Hinta oli liian kova, että KooKoo olisi aidosti haastanut Tapparaa 10 371 katsojan edessä.

KooKoo pelaa pronssiottelussa ja saa odottaa vastustajaa Ilveksen ja TPS:n välierästä.

Samaan aikaan Tappara odottaa kaveria finaaliin, ja tamperelaiset toivoisivat Ilveksen jaksavan yllättää.

Vaikka KooKoon loppuotteluhaaveet menivät ja vaihtuivat himmeämpään mitalijahtiin, oli joukkue tämän kevään väriläiskä ja piristäjä. Oli temppu nousta pudotuspelien esikierrokselta mitalikamppailuihin.