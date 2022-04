Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä uskoo, että joukkue on toipunut sunnuntaina TPS:lle kärsimästään höykytyksestä. Tilastot eivät kuitenkaan ole joukkueen puolella.

Tampereen Ilves otti täystyrmäyksen verran lukua toisessa välieräottelussa TPS:aa vastaan jääkiekon Liigassa.

TPS latoi sunnuntaina lukemat 6–0, jotka menevät Ilveksen pudotuspelihistoriassa suurten numeroiden joukkoon. Kaikkein ison tappio se ei sentään ole. Ottelusarja tasoittui samalla lukemiin 1–1.

Ilveksen näyttävin pudotuspelitappio tuli Jokereita vastaan puolivälierissä kaudella 1995–96, kun hesalaiset löivät taululle 11–2.

Pudotuspeleihin kuuluvat heittelehtivät tulokset, mutta Ilveksen asemaa heikentää, ettei se ole koskaan onnistunut voittamaan ottelusarjaa, johon on lipsahtanut rökäletappio eli kuuden maalin tai suurempi tappio.

Ilveksen isoimmat tappiot ovat tulleet yleensä puolivälierissä, mutta vain kerran välierissä.

HIFK nylki Ilveksen välierissä 8–1 kaudella 1982–83, mutta sen tappion hyvä puoli oli, että seuraavassa pelissä tamperelaiset löivät takaisin: 7–1 Ilvekselle. Ottelusarja meni kuitenkin IFK:lle kuten mestaruus vähän myöhemmin.

Vuonna 1985 Ilves hävisi finaalien kaksi ensimmäistä ottelua Turun Palloseuralle, joista toisen peräti 1–6, joten isoihin kääntöihinkin Ilves on ollut valmis.

Ilveksen päävalmentaja Jouko Myrrä uskoo jo työnsä puolesta, että joukkue on toipunut sunnuntain höykytyksestä.

”Ei se paina, jos oikein ottaa opikseen. Kun eilen katsoin bussissa videoklipit ja tänään aamulla isolta ruudulta, totta kai me oltiin luistelussa, kamppailuissa ja viisikkopelissä perässä”, Myrrä sanoo.

TPS ratkaisi sunnuntain ottelun ensimmäisessä erässä ja loppuun tuli repeämä, joka oli vähän sallittua suurempi.

”Maaleilla on iso merkitys, kun teet isoja virheitä ja tiettyihin kellonaikoihin, ne antavat toiselle virtaa ja ottavat itseltä voimaa pois.”

”Uskon, että tämä oli hyvä oppi meille, mutta ei tee meitä yhtään epävarmemmaksi, vaan pikemminkin vahvemmaksi.”

Joukkueet kohtaavat uudestaan ja kolmannen kerran Tampereella tiistaina. Ilveksen bussi saapui maanantaina kello 0.30 takaisin Turusta. Maanantai meni palautumisen ja palaverin merkeissä.

Lisäksi tarjolla oli vähän fyysistä harjoittelua, fysioterapiaa, kylmäaltaita ja hierontaa tarpeen mukaan.

Jouko Myrrä oli sunnuntaina mietteliäänä.

Myrrä yrittää kaikin olemassa olevin keinoin saada joukkueensa takaisin raiteilleen ja valmiiksi.

”Eilisen paskat pois ja uutta kohti. Niin se tässä lajissa menee”, Myrrä heittää jätkämäisen vertauksen.

Ilveksessä ei ollut kovin monta onnistujaa kakkosvälierässä, ja maalivahtikin meni vaihtoon.

”Jos oli alisuorittaneita tai joku oli pelannut alle oman tasonsa, meillä on yksilövalmennusta heille ja autamme heitä. Että saadaan pelaaja sille tasolle, jota Tepsin voittaminen vaatii.”

”Kollektiiviripitystä ei ole luvassa isosti. Vaikka huonoja oltiinkin.”

Tampereella on kiekkokansan keskuudessa jaettu finaalipaikat tai vähintään toivottu, että Ilves ja Tappara kohtaisivat loppuottelussa. Siihen on vielä pitkä matka, mutta helposti ajatukset saattavat hiipiä pelaajienkin alitajuntaan.

Ilveksessä on paljon pelaajia, jotka eivät ole saavuttaneet paljoakaan ja hyvin harva on voittanut mestaruuksia. Petri Kontiola on yksi heistä, jolla on valtava ura takanaan, mutta ei yhtään mestaruutta Liigassa, Leijonissa tai pitkällä KHL-taipaleellaan.

Myrrä näkee, että joukkueen isoin suoritustarve ja tunne lähtevät pukukopista ja pelaajien yhteisestä historiasta. Fanien antamaan paineeseen hän ei jaksa uskoa.

”Otetaan positiivista voimavaraa yleisöstä ja Tampereen kiekkobuumista.”

Isoimmat odotukset ovat Myrrän mukaan kansan syvissä riveissä.

”Meillä on toukokuun alusta lähtien ollut selvä tavoite ja unelma, jota varten ollaan töitä tehty.”

Ilves ja TPS kohtaavat Tampereen Nokia-areenassa tiistaina kello 18.30. KooKoo ja Tappara kohtaavat Kouvolassa tiistaina kello 18.30. Cmore näyttää ottelut suorina lähetyksinä.

Tappara ja KooKoo kohtaavat Tampereen Nokia-areenassa maanantaina kello 18.30. Cmore näyttää ottelun.